警搗東九龍2間無牌酒吧　打擊黑社會收入來源　拉2負責人44酒客

撰文： 凌逸德 最後更新日期： 2021-03-07 13:49

警方於東九龍展開代號「勇爵」（BRAVEDUKE）的反罪惡行動，搗破2間懷疑無牌酒吧，拘捕44名酒客，年齡介乎20至45歲。另外，2名酒吧負責人涉嫌「無牌售賣酒類飲品」、「無牌藏有酒類飲品可作販賣用途」及違反限聚令被捕。行動中，警員檢獲約122罐啤酒及41瓶烈酒，總值約逾2萬元。

觀塘警區及秀茂坪警區反三合會行動組、觀塘警區雜項調查隊及機動部隊人員昨日（6日）晚上11時展開代號「勇爵」（BRAVEDUKE）的反罪惡行動。人員根據線報及經深入調查後，突擊搜查九龍灣臨興街21號及觀塘興業街14號2個單位，搗破2間懷疑無牌酒吧。

行動中，2名酒吧男負責人，年齡分別為25及26歲，涉嫌「無牌售賣酒類飲品」、「無牌藏有酒類飲品可作販賣用途」及違反《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及處所）規例》（第599F章）被捕。2個單位內共26男18女，年齡介乎20至45歲，則涉嫌「在沒有領有酒牌的處所飲酒」被捕，他們亦涉嫌違反《預防及控制疾病（禁止群組聚集）條例》（第599G章），人員遂向他們發出定額罰款通知書。所有被捕男女現正被扣留調查。行動中，人員檢獲約122罐啤酒及41瓶烈酒，總值約兩萬21,700元。

警方表示將會繼續採取情報主導的策略，打擊各種三合會犯罪活動及其收入來源。警方亦呼籲市民切勿光顧違反防疫措施、無牌營業的娛樂場所。

警方強調，無牌賣酒屬嚴重罪行，一經定罪最高可判罰款100萬元及監禁兩年，而市民於無領取牌照的地方飲酒，亦屬違法，一經定罪，最高可判罰款2,000元，呼籲市民切勿以身試法。在疫情嚴峻時期，警方呼籲市民顧己及人，應嚴格遵守《預防及控制疾病條例》，以協助控制疫情及減低病毒在社區傳播的風險。

疫情仍然嚴峻，警方呼籲市民為人為己，嚴格遵守相關法例，做好防疫措施，並應盡量減少社交活動及避免到人多聚集的地方。警方會繼續加強巡查，以確保餐飲業務場所嚴格遵從有關規例的要求，並會果斷對違例者採取執法行動，以減低病毒傳播風險。