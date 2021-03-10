警搗非法賭場、無牌酒吧　拘3負責人　50客同被捕兼違限聚令

撰文： 魯嘉裕 最後更新日期： 2021-03-10 22:27

警方昨日（9日）起於旺角及觀塘、及紅磡搗破3個非法賭博場所及1間無牌酒吧，共拘捕3名負責人及50名客人，被捕客人同時涉嫌違反限聚令。警方呼籲市民為人為己，嚴格遵守相關法例，應盡量減少社交活動及避免到人多聚集的地方。

警方昨日（9日）起一連兩天，分別於紅磡及觀塘搗破兩間於工廈內的非法賭檔及無牌酒吧，檢獲約86萬元的賭具、約243罐啤酒及45瓶烈酒。一名24歲酒吧男負責人涉嫌「無牌售賣酒類飲品」、「無牌藏有酒類飲品可作販賣用途」及《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及處所）規例》（第599F章）被捕。另外31人介乎15至46歲，涉嫌「在沒有領有酒牌的處所飲酒」及《預防及控制疾病（禁止群組聚集）條例》（第599G章）。當中兩人分別15及21歲，藏有共約26克懷疑大麻，涉嫌「管有危險藥物」罪被捕。警方相信行動成功打擊三合會的收入來源。

旺角警區特別職務隊人員根據線報及調查，今日下午展開代號「蓄勢」的反非法賭博行動，突擊搜查砵蘭街138號一個單位，搗破一個懷疑非法釣魚機賭場，拘捕一名姓陳62歲本地男子，涉嫌「管理賭博場所」及違反《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及處所）規例》（第599F章）；另外9男2女介乎28至54歲，則涉嫌「在賭博場所內賭博」被捕。警員檢獲2部釣魚機、2部射擊遊戲機、一批遊戲卡、讀卡器及賭款共約200元。

另外觀塘警區特別職務隊今午3時許，於區內展開反非法賭博行動，突擊搜查觀塘雲漢街36號一單位，搗破一個懷疑非法麻雀賭檔，拘捕一名62歲姓李女子涉嫌「管理賭博場所」。另外8名男子介乎51至79歲，則涉嫌「在賭博場所內賭博」被捕。所有被捕人亦涉嫌違反《預防及控制疾病 （禁止群組聚集）條例》（第599G章），人員遂向他們發出定額罰款通知書。行動中，人員檢獲兩張電動麻雀檯、5副麻雀、1,960元賭款及一批賭具。

警方呼籲疫情下市民為人為己，嚴格遵守相關法例，做好防疫措施，並應盡量減少社交活動及避免到人多聚集的地方。警方會繼續加強巡查，以確保餐飲業務場所嚴格遵從有關規例的要求，並會果斷對違例者採取執法行動，以減低病毒傳播風險。