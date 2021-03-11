珍惜生命│與妹妹因用廁所問題爭執　將軍澳30歲女子墮樓亡

將軍澳發生墮樓慘劇。今日凌晨時份，一名30歲姓陳女子在翠林邨欣林樓寓所內飲了3瓶啤酒後，與妹妹因使用廁所問題爭吵，其後她自行返回睡房並關上房門。其妹妹於凌晨1時許開房門尋找姐姐，卻發現姐姐不知所終，窗門卻被人推開，恐她跳樓大驚報案。救援人員到場調查，但在大廈四周均無發現女事主的身影，但陳女沒有從房門離開單位，焉會憑空消失，故救援人員擴大搜索範圍。

大約凌晨2時半，救援人員終在欣林樓旁邊停車場、護土牆之間的罅隙發現陳，消防及救護員須穿過停車場的雜物房，再走出罅隙位置營救，惟證實她當場不治。由於雜物房門口位置有車輛停泊，故警方正聯絡車主協助將車暫時駛離，以便救援人員將遺體舁入停車場，再由仵工送往殮房。警方於現場沒有檢獲遺書，相信她從上址一單位墮下，其死因有待驗屍後確定。