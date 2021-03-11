東涌保險經紀胃痛駕車求醫　停車場內倒車撞牆暈倒　車內失救亡

撰文： 鄧詠中 楊嘉朗 最後更新日期： 2021-03-11 11:48

東涌一名50歲男子今（11日）凌晨零時許，在寓所映灣園停車場私家車內昏迷不醒，送院後不治。據了解死者姓李，任職保險經紀，近日受胃痛之苦，昨（10日）深夜晚飯後打算駕車求醫，可惜未出發即在車內昏迷。事發時他腳踏油門，車呈倒車狀態並撞向牆壁，引擎繼續運行產生大量濃煙。保安員發現報警，可惜李男返魂乏術。

事發於今（11日）凌晨零時許，警方接獲東涌映灣園保安報案，指發現停車場內一輛私家車冒出濃煙，司機暈倒在車內。消防及救護員接報後趕至現場，在私家車內救出一名男子，他獲救時昏迷，由救護車急送北大嶼山醫院搶救，惟至凌晨2時半左右證實不治。

據了解死者姓李，任職保險經紀，沒有長期病患，近日受胃痛之苦。昨日深夜晚飯後告知妻子胃痛，然後自行駕車到醫院求醫，可惜未出發即在車內昏迷。凌晨零時許停車場警鐘響起，保安發現車輛冒濃煙。消防員到場關掉私家車引擎，發現事主在車內昏迷不醒，腳踏油門，車在倒車狀態。閉路電視拍攝到事主曾將車駛離車位，但未幾倒車返回車位，並突然撞牆。

私家車廢氣及濃煙冒起，保安員以為涉事車輛起火，於是報案指有火燒車意外。救護員將事主送院搶救，可惜返魂乏術。警方正調查司機突然昏迷的原因。