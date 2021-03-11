800多張紙浸液態可卡因　暗藏紙皮箱夾層　3男女落貨斷正被捕

撰文： 邵沛琳 黃偉民 鄧栢良 最後更新日期： 2021-03-11 14:31

毒販將800多張紙浸液態可卡因，再暗藏紙皮箱「夾層」內掩人耳目。前日（9日）警方毒品調查科探員，於土瓜灣下鄉道一座工業大廈外，發現兩男女從一輛的士搬貨物到工廈。探員上前截查，並於3個紙皮箱內發現幾百塊細紙皮，全部疑浸有液態可卡因，該兩男女及的士司機涉嫌販毒被捕。行動中，警員在案發現場及佐敦一劏房單位內，檢獲合共檢獲50公斤、市值超過3,800萬元的毒品。

毒品調查科總督察葉秀蘭交代案情，警方毒品調查科探員根據線報，發現有本地毒販租用工廈及劏房單位，用作為毒品儲存及分銷中心。探員經深入調查，前日（9日）晚上於土瓜灣下鄉道一座工業大廈對開，發現兩名可疑男女，當時他們正由一架的士搬貨物到工廈。

探員上前截查，於該兩男女持有的3個紙皮箱內，發現數百塊細張的紙皮，並於紙皮「夾層」內再發現一張用真空膠袋包裝，懷疑浸有液態可卡因的紙張。探員於涉案的士內，發現一批懷疑製毒工具，包括2個手提石油氣爐、1個微波爐、數個筲箕及煲，以及毒品包裝工具等物品。

毒品調查科總督察葉秀蘭。（黃偉民攝）

3男女涉嫌「販毒」被捕 被捕人報稱無業、運輸工及的士司機

探員於3箱紙皮箱內，合共搜出800多張、疑浸過液態可卡因的紙張。警方相信毒品經加工後，可以提煉出約8公斤可卡因，市值約1,300萬港元。同時，探員於佐敦文苑街一個劏房單位內，檢獲3袋共重約42公斤氯胺酮，市值約2,500萬港元。今次行動，警方共檢獲約50公斤毒品，市值超過3,800萬元。葉稱，案中手法相對罕見，過去曾有毒販將毒品成品，夾在紙皮夾層內。

葉秀蘭指，該兩男女及的士司機涉嫌「販毒」被捕，他們年齡介乎26至61歲，被捕人士報稱無業、任運輸工及的士司機。初步信相，被捕人士沒有黑社會背景，該兩男女正被扣查，而的士司機已保釋侯查，案件調查仍在進行中。葉指，今次行動警方成功堵截一批毒品流入本地市場。販毒屬嚴重罪行，一經定罪，最高可被判罰款500萬元及終身監禁。