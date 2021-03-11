三日兩宗｜飛鵝山自殺崖失蹤31歲男子墮斃　崖邊遺背囊

飛鵝山自殺崖三日內再發生墮崖事件。今（11日）中午12時34分，警方接獲一名行山女子報案指，在飛鵝山自殺崖發現一個背囊，懷疑有人墮崖。救援人員接報到場搜救，發現一名男子倒臥約400米懸崖下，惟已無生命跡象，政府飛行服務隊直升機隨即將他送往東區醫院急救，惜證實死亡。警方經初步調查後，列自殺案處理。據了解，男事主31歲姓溫，是失蹤人士，有情緒病。他是於昨天（10日）在黃大仙斧山道最後露面後便告失蹤，其家人今天向警方報案。警方於其背囊內發現身份證、銀包及精神科藥物。