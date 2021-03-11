警沙田反非法收債拘21人　涉款300萬元　今年首2月案件大幅飆升

撰文： 陳康智 林振華 最後更新日期： 2021-03-11 18:40

鑑於沙田區非法收債案大幅上升，沙田警區刑事部及警民關係科人員於本月1至10日，展開為期10日代號「火瞳」的反非法收債行動，拘捕21名涉案人士，年齡介乎16至61歲，部分人有黑社會背景，涉嫌刑事毀壞、刑事恐嚇、無牌放債、以過高利率放債、洗黑錢及違反放債人牌照條件等。被捕17男4女已獲准保釋候查，須於4月中旬向警方報到。

警方稱，沙田警區去年共接獲1050宗非法收債案件，較前年的929宗上升約13%。另外，本年首2個月的非法收債案達207宗 ，比去年同期的122宗大幅上升約7成，情況令人憂慮。



在「火瞳」行動中，警方檢獲大批證物，包括借貸文件、追數記錄、收數字條、手機及電腦等。警方相信行動已偵破區內11宗非法收債案，牽涉19名受害人，報稱維修工人、家庭主婦及無業等，借貸金額為2000元至200萬元不等，總數高達300萬元。警方調查仍在進行中，不排除有更多人被捕。

行動中，警方檢獲大批證物，包括借貸文件、追數記錄、收數字條、手機及電腦等。（林振華攝）

行動中，警方檢獲大批證物，包括借貸文件、追數記錄、收數字條、手機及電腦等。（林振華攝）

沙田警區反黑組主管連曉媚交代案情時指，收債人向受害人撥打匿名電話或短信，並以毋須提供入息證明或露面作招徠，誘使他們作出高利息借貸。當受害人無力償還債務時，收債人便騷擾及恐嚇受害人及其家人、鄰居，包括不斷撥打收數電話及訊息，甚至上門淋紅油及堵塞鎖匙孔。

其中一宗案件中，有受害人向非法收債人借取2000元，扣除600元的行政費後，實際只收取約1400元的款項，便要每周支付200元的利息，當受害人未能依時還款，更被要求支付5000元的利息，並遭恐嚇拍裸照及騷擾其家人鄰居，受害人受驚下，於7日內向債主償還共2.2萬元，但還錢後仍被債主以不同原因繼續收債，經調查後，實際年利率高達70000%，遠超法例規定的60%的年利率；另外，債主收取款項的戶口亦涉嫌洗黑錢。另外，亦有持牌放債公司向受害人收取3萬元的債務時，委派收數人向受害人住址淋紅油，涉嫌違反放債人條例。

沙田警區重案組主管廖芷齊﹑沙田警區總督察（刑事）潘岳謙沙田警區反黑組主管連曉媚（左至右）交代案情。（林振華攝）

沙田警區重案組主管廖芷齊表示，警方行動還包括堵截非法收債的源頭，與區內屋苑的保安人員加強溝通，並成立即時通報機制，當保安發現可疑訪客時，便可立即致電警方熱線。另外，警方亦會定時派員到屋苑「放蛇」，測試保安對訪客的敏感度，並定時檢查訪客名單，表現良好的保安將會獲得嘉許；反之，將有機會收到警告信。

沙田警區總督察（刑事）潘岳謙指，非法收債屬嚴重罪行，根據香港法例第200章《刑事罪行條例》第24條，刑事恐嚇最高刑罰監5年；損壞財產最高刑罰為監禁10年，市民切勿以身試法。