紅磡無牌酒吧1負責人12酒客被捕　包括一名32歲男警

撰文： 魯嘉裕 最後更新日期： 2021-03-11 22:06

警方於紅磡搗破一間懷疑無牌酒吧，拘捕一名負責人及12名酒客，其中一名酒客為男警員，警方指該名男警現正休假並會接受紀律調查。

西九龍總區人員根據線報及經深入調查後，於昨日（10日）晚上約10時突擊搜查紅磡民裕街43至57號一個樓上單位，搗破一間懷疑無牌酒吧。一名35歲姓余酒吧男負責人，涉嫌「無牌售賣酒類飲品」、「無牌藏有酒類飲品可作販賣用途」及違反《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及處所）規例》（第599F章）被捕。單位內9男3女，年齡介乎23至41歲，則涉嫌「在沒有領有酒牌的處所飲酒」被捕，當中包括一名32歲男警員，警方指男警現正休假並會接受紀律調查。他們亦涉嫌違反《預防及控制疾病（禁止群組聚集）條例》（第599G章），被發出定額罰款通知書。

警方稱警隊非常重視人員的操守，任何人員干犯違法行為，警隊絕不容忍及姑息。所有被捕男女已獲准保釋候查，須於4月中旬向警方報到。行動中人員檢獲約一百46罐啤酒及5瓶烈酒。

警方表示無牌賣酒屬嚴重罪行，一經定罪最高可判罰款100萬元及監禁2年，而市民於無領取牌照的地方飲酒，亦屬違法，一經定罪，最高可判罰款2千元，呼籲市民切勿以身試法。警方又呼籲市民於疫情下為人為己，嚴格遵守相關法例，做好防疫措施，並應盡量減少社交活動及避免到人多聚集的地方。警方指會繼續加強巡查，以確保餐飲業務場所嚴格遵從有關規例的要求。