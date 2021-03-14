警多區搗破無牌酒吧及派對房間　71人被捕及遭票控

撰文： 凌逸德 最後更新日期： 2021-03-14 03:01

昨晚（13日）警方於多區展開反罪惡行動及打擊違反限聚令的場所。晚上十一時，九龍城警區刑事部聯同紅磡分區特遣隊及雜項調查科隊，進行打擊工廠大廈內的非法活動，突擊搜查民樂街21號一個單位，搗破一間懷疑無牌酒吧，檢獲約116罐啤酒及約6枝烈酒，總市值約8千元。

行動中，警員拘捕一名45歲姓鄒男負責人，涉嫌「無牌售賣酒類飲品」及「無牌藏有酒類飲品可作販賣用途」，他同時涉嫌違反《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及場所）規例》（第599F章），警員將會向他作出檢控。單位內15男6女的顧客，年齡介乎23至49歲，則涉嫌「在沒有領有酒牌的場所飲酒」被捕，他們同時涉嫌違反《預防及控制疾病（禁止群組聚集） 條例》（第599G章），警員向他們發出定額罰款通知書。所有被捕男女現正被扣留調查。

警方於觀塘破獲一間無牌酒吧，檢獲約116罐啤酒及約6枝烈酒，總市值約8千元。（警方圖片）

中環無牌酒吧：拘捕女負責人 22酒客遭票控

另外，今日（13日）下午約6時，中區重案組人員展開代號「風林」的行動，突擊搜查中區區內的酒吧，於利源西街 9 至 13 號一單位搗破一間懷疑無牌酒吧，檢獲約250支酒及一部收銀機。

行動中，一名38歲非華裔女負責人涉嫌「無牌賣酒」、「無牌藏有酒類飲品可作販賣用途」及違反《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及處所）規例》（第599F章）被捕。酒吧內14名非華裔女子及8名非華裔男子，年齡介乎21至53歲，則涉嫌「在沒有領有酒牌的場所飲酒」被捕，他們同時涉嫌違反《預防及控制疾病（禁止群組聚集） 條例》（第599G章），警方將會向他們發出定額罰款通知書。所有被捕人現正被扣留調查。

警方於中區破獲一間無牌酒吧，拘捕23人。（警方圖片）

觀塘破２間派對房間：拘捕２負責人 26酒客被捕及票控

昨日（13日）晚上約9時，觀塘警區特別職務隊展開代號「勇爵」反罪惡行動，突擊搜查觀塘區內十多間派對房間，於偉業街146號及448-458號兩個單位內，發現有2間派對房間懷疑正在違規營業，涉嫌違反《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及處所）規例》（第599F章）。警員遂拘捕1男1女兩名負責人，年齡分別為22及23歲，涉嫌違反《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及處所）規例》（第599F章），現正被扣留調查。

兩間派對房間內17男9女，年齡介乎19至45歲，亦涉嫌違反《預防及控制疾病（禁止群組聚集）條例》（第599G章），警員向他們發出定額罰款告票。