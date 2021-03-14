警一連三日荃灣路設路障　拘17名違例司機

撰文： 凌逸德 最後更新日期： 2021-03-14 14:45

警方新界南總區交通執行及管制組特遣隊人員過去3天（3月12至14日）凌晨於荃灣區進行打擊酒後駕駛及車輛噪音行動，在荃灣路一帶設置偵查車速路障，截查懷疑非法改裝車輛，共拘捕16名男子及1名女子，並向32名超速駕駛的司機發出傳票或定額罰款通知書。

行動中，警員為780名司機進行酒精呼氣測試，當中12名年齡介乎26至48歲本地男司機，及一名25歲本地女子未能通過酒精呼氣測試，涉嫌「酒後駕駛」被捕。警員截查多架車輛期間，一名30歲非華裔男司機涉嫌「無牌駕駛」及「駕駛時未有第三者保險」被捕；一名33歲本地男司機涉嫌「停牌期間駕駛」及「駕駛時未有第三者保險」被捕；一名40歲男子涉嫌「駕駛未獲發牌照車輛」及「駕駛時未有第三者保險」被捕；一名49歲男司機被截查時被發現為欠交罰款而被通緝的人士遂被捕。上述案件交由新界南總區交通部執行及管制組特遣隊跟進。

此外，警方發現兩輛私家車及3輛輕型貨車懷疑經非法改裝，涉嫌違反《道路交通（車輛構造及保養）規例》，對其他道路使用者構成危險，涉事車輛已被扣查作進一步檢驗。

警方呼籲駕駛人士，酒後駕駛及藥後駕駛屬嚴重罪行，一經定罪除會被罰款，亦會判處入獄，切勿以身試法。警方會繼續在各區進行執法打擊酒後駕駛、非法賽車、非法改裝車輛及其他交通違例事項，透過嚴厲交通執法行動以確保道路暢通、保障市民安全及提高道路使用者的道路安全意識。