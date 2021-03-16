占卜轉運為名氹18歲女學生飲孖蒸　灌醉非禮　20歲大專色狼被捕

撰文： 彭愷欣 鄧栢良 馮國良 最後更新日期： 2021-03-16 14:20

警方揭發一宗以「占卜轉運」為名的非禮案，拘捕一名20歲大專男學生。上周日（14日），該名大專生在街頭以進行問卷為由認識一名18歲女大學生，其間聲稱懂占卜轉運，相約對方到葵涌一公園見面及做儀式，並要求受害人將2支特醇雙蒸酒喝完，方可完成整個占卜儀式。受害人不虞有詐聽從指令，惟喝完酒後不省人事，數小時後回復清醒發現自己衣衫不整，懷疑遭人非禮。

案中受害人為一名18歲女大學生，被捕男子則為一名20歲姓黃男子，據悉為大專生。今年3月11日，黃男於葵涌街頭藉詞進行「學術研究」主題的問卷調查，結識女受害人，期間黃男聲稱可為對方進行占卜轉運，以得悉受害人來年運程，雙方於是交換了電話號碼。

黃男相約受害人於上周日下午3時許在葵芳邨見面，當日他帶受害人購買5支酒精含量甚高的特醇雙蒸酒，聲稱會用於占卜轉運儀式中，其後兩人前往中葵涌公園休憩處進行儀式，過程中黃男要求受害人將其中2支特醇雙蒸酒喝完，方可完成整個占卜儀式。受害人不虞有詐，聽從指令將2支酒喝完後便於公園內醉倒，昏迷不醒約7小時後，至晚上10時許，受害人恢復清醒時發現自己衣衫不整倒臥在公園，而黃男已逃去無蹤，懷疑自己曾遭人侵犯，於是報警。

以5支雙蒸酒圍圈 要求受害人坐圈中間

據悉，占卜過程中，黃男用5支特醇雙蒸酒圍成一個圈，要求女受害者坐在圈中間，而黃男向受害人稱，飲用雙蒸酒是作為進行儀式的橋樑，受害人於過程中飲用了2支酒後醉倒。

葵青警區刑事調查隊第六隊督察黃露莎稱，葵青警區警員根據線報及深入調查，翻看閉路電視，確認了疑犯的外貌特徵及衣著，至昨日下午4時許，於葵芳地鐵站附近拘捕黃男，而他在警誡下承認罪行，稱趁受害人不省人事時對她上下其手。

被捕的黃男身高約係1.7米高，瘦身材，犯案時戴金絲眼鏡、藍色口罩、穿橙色外套以及黑色長褲。警方呼籲，若有其他受害人曾經歷類似事件，或於3月14日下午3至晚上10點在中葵涌公園目擊者案發經過，立即與葵青警區刑事調查隊第六隊聯絡，電話為36612971。警方重申，非禮為嚴重罪行，一經定罪，最高刑罰可判處監禁10年，市民切勿以身試法。