大嶼山懲教物資車失事衝落山坡　3人受傷　1人被困2小時現危殆

今日（17日）上午11時許，一輛11噸中型貨車沿大嶼山嶼南道行駛，途至香港基督教女青年會梁紹榮度假村對開迴旋處失事，撞毀路邊鐵欄，直衝落約10米深的山坡。貨車內一名60歲姓袁男乘客一度被困車內，消防花2小時將他救出，事主半清醒被送往瑪嘉烈醫院治理，現時情況危殆。60歲姓陳男司機則頸及腳傷，現時情況穩定；另一名30歲姓曾男乘客則胸及頸受傷，已經出院。

現場消息指，涉事貨車為懲教署的物資車，逢星期三會運送物資到石壁監獄，而最後一名被救出的傷者為懲教署職員，另外兩名為跟車人員。據知，貨車車齡約4年，司機報稱機件故障，事發時無法煞車。懲教署職員事後亦有到場了解事件。