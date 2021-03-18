黑漢旺角鬧市被多人拳打棍毆　再扯上車被擄走　2小時後屯門尋回

撰文： 凌逸德 最後更新日期： 2021-03-18 15:17

旺角昨（17日）晚發生圍毆及非法禁錮事件。一名28歲疑有黑社會背景的男子遭多名大漢圍毆，他經多番掙脫仍無法逃去，反被人推上七人車後開車離去。約兩小時後，負傷的男子被棄置在屯門街頭，全身財物盡失。

昨晚(17日)9時許，一名 28歲姓劉男子在旺角朗豪坊對開，遭多名大漢圍毆，拳打其面部及起腳踢，期間疑似赤裸上身的劉男被人不斷推向路中一輛七人車，他多次嘗試掙脫不果，反再被眾人用懷疑鐵通猛毆。最終劉男無法逃脫，被推上一輛七人車，開車絕塵而去，施襲者則分別登上3輛私家車逃去。有途人見狀報警，警方接報到場搜索無果。

至深夜11時37分，在旺角被擄走的劉男被「遺棄」在屯門青山寺徑與楊青路交界街頭，有途經人士發現後報警。警方接報到場，發現劉男頭部受傷，全身財物盡失，懷疑被人行劫。救護員到場將他送往屯門醫院治理，送院時清醒。經調查，事主初步失去銀包、手錶、袋等等財物。據了解，劉男有黑社會背景，昨晚與人相約於上址見面，豈料遭人圍毆。

警方經調查發現，施襲者登上的3輛私家車，其中一輛懷疑使用假車牌。警方將案件暫列非法禁錮、暫列傷人及暫列行使虛假文書。案件交由西九龍總區重案組跟進，正追緝疑犯。

劉男於旺角街頭被圍毆的整個過程被人拍攝下來，並在網上流傳。負責拍片的女子，曾在片段中透露過報警，並對於拍下片段感到憂心，恐該批大漢發現她拍片，及怕會被對方打傷。