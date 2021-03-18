【珍惜生命】馬鞍山13歲初中男生校內墮樓　送院搶救不治

撰文： 陳康智 陳浩然 最後更新日期： 2021-03-18 20:56

馬鞍山有13歲中學生於校內墮樓身亡。今（18日）下午4時許，警方接報馬鞍山恆光街一中學有一名男學生墮樓，救護員到場將男生送往威爾斯親王醫院搶救，惜送院後證實不治。警員接報到校內調查案件，於現場沒有檢獲遺書。 男學生兩名親友知悉事件後趕赴醫院了解，得知死訊後傷心不已，女親友情緒激動一度需攙扶入內。據悉，男學生為中二生，今日下午於校內6樓高處墮下。

死者親友到醫院了解事件。（陳浩然攝）

警員檢走死者的皮鞋及背包。（陳浩然攝）

據悉，墮樓學生於今日上午小息時，與2名同學在操場玩耍，其間被老師目擊有人行為不當。該名老師遂召見3名學生，並稱須打電話通知其中2名學生的家長，懷疑有學生因此感到不開心，稍後至下午發現有學生從校內高處墮樓，釀成悲劇。



教育局發言人就事件回覆指，對事件感到非常難過。局方已即時聯絡有關學校，得悉學校已啟動危機處理小組跟進事件，包括安排學校社工及教育心理學家，為有需要的學生及教職員提供支援及輔導。教育局會繼續與學校保持聯繫，以提供適切的支援。

馬鞍山曾璧山中學一名13歲中二生墮樓亡。（讀者提供圖片）

求助網站和熱線：

香港撒瑪利亞防止自殺會熱線：23892222

醫院管理局精神健康專線：24667350

東華三院芷若園熱線︰18281

撒瑪利亞會熱線︰28960000

社會福利署熱線︰23432255

生命熱線：23820000

利民會《即時通》：35122626

明愛向晴熱線﹕18288