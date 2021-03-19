霸佔油尖咪錶位代客泊車斂財　21名男女涉恐嚇、勒索被捕

撰文： 彭愷欣 蔡正邦 最後更新日期： 2021-03-19 13:31

油尖警區上月於區內展開打擊非法代客泊車行動，拘捕21名男女，涉嫌勒索、刑事恐嚇及盜竊等罪名。另外，行動中亦發出5426張定額罰款通知書，拖走9部涉嫌改裝及4部嚴重阻塞交通的車輛。

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油尖警區於今年2月接獲一宗投訴，受害人稱被代客泊車的人勒索及刑事恐嚇，警方於是展開調查。行動中警方派出喬裝警員，發現有人於區內食肆林立的地方，將咪錶位私有化獲利，用膠凳或雪糕筒等霸佔車位，再用恐嚇或勒索方式，逼使司機使用代客泊車服務，若司機拒絕，對方會阻止他們使用咪錶位及要他們離開。但即使司機無奈下付錢要求代為泊車，對方收取金錢後，實際上並沒有為客入錶。而泊車金額為40至60元兩小時。

警方經一個月調查，鎖定非法代客泊車成員，在3月17日進行拘捕行動，於區內拘捕14名本地男子、1名本地女子、以及6名非華裔女子，年齡介乎19至57歲，涉嫌勒索、刑事恐嚇及盜竊等罪名。行動中，警方檢獲對講機、數簿、現金5萬元，有關被捕人士已獲保釋，行動仍在進行中，不排除有進一步拘捕行動。部分被捕人有黑社會背景。

另外，行動中警方於區內進行交通管制，一共發出5426張定額罰款通知書，拖走9部涉嫌改裝及4部嚴重阻塞交通的車輛。