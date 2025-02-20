慈雲山九旬翁被指拐杖打白鴿　目擊者稱「扑到近乎死」　警列誤會

慈雲山發生一宗懷疑雀鳥遇襲案。一名年過九旬老翁，被指多次用拐杖襲擊白鴿。有目擊者指摘老翁襲擊雀鳥行為時，對方卻回應「你養㗎?」。目擊者於昨日（19日）中午時份報警。警方回覆指，經調查後相信該名男子未有襲擊白鴿，事件列「誤會」。



該名女目擊者阿Li向《香港01》表示，於周三（19日）中午12時左右，在慈雲山中心3樓對出蝴蝶花園，發現一名老翁用拐杖襲擊雀鳥：「阿伯用拐杖打到隻白鴿唔識郁，當我行過去睇吓隻白鴿有冇事嘅時候，明明已經坐低咗嘅阿伯，仲要起身攞拐杖再扑多幾下，隻雀仔已經俾佢扑到近乎死亡！」

被目擊者質問後，老翁手持拐杖反駁，隨後離去。(讀者圖片)

阿Li續道：「我問佢，你做咩打隻雀仔？佢問返我轉頭：係你養㗎？跟住佢仲想繼續打隻雀仔。我擋住咗，我問佢點解要打隻雀仔，佢話雀仔阻X住佢。」她又指，「呢個阿伯日日都會喺度坐嘅，見過佢起碼有4次以上係打白鴿。」

被問及有否報警，她表示，「報咗警，差人話佢已經97歲，可能都會冇咩警告，淨係抄低資料。」

目擊者拍攝該名老翁，並向其質問襲擊雀鳥事宜。當時該老翁手持一支拐杖。(讀者圖片)

警方回覆《香港01》查詢時表示，警方於2月19日中午約12時15分接獲報案，指一名男子在黃大仙毓華街23號一花園，懷疑殘酷對待一隻白鴿。警員接報到場，經調查後，相信該名男子未有襲擊白鴿，事件列「誤會」。