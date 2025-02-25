南美抵港橙汁冰混$4.3億可卡因　運將軍澳住宅儲存分銷　警拘兩男

警方毒品調查科在將軍澳及葵涌區搗破一個毒品倉庫，檢獲共520公斤可卡因，價值4.3億元，並拘捕兩名22歲及23歲男子涉嫌販毒。警方調查發現該批毒品由南美經水路貨運入境，混在1,500箱急凍橙汁冰之中，抵港後經重新包裝重合，運到住宅單位儲存和分銷。被捕兩男則為「搵快錢」，為8至10萬元的報酬，被招纜成倉主和派送毒品的角色。



警方毒品調查科檢獲共520公斤可卡因，價值4.3億元。（翁鈺輝攝）

警方毒品調查科檢獲共520公斤可卡因，價值4.3億元。（翁鈺輝攝）

毒品調查科高級督察唐為國稱，探員前日（23日）於將軍澳區一個私人住宅單位外截獲兩名男子，在其中一人的斜孭袋內檢獲2公斤可卡因，繼而將他們押返相關單位搜查，並在單位內檢獲259包、每包兩公斤，共重518公斤可卡因，隨即將二人拘捕。

行動中檢獲的可卡因共重520公斤，被捕人分別姓張23歲及姓黃22歲，均報稱無業，他們目前被扣留調查，稍後將被落案起訴販毒，明天（26日）在觀塘裁判法院提堂。

歹徒同時租用葵涌工廈單位存貨。（翁鈺輝攝）

警方在將軍澳的私人住宅單位內檢獲該批毒品。（翁鈺輝攝）

警方在將軍澳的私人住宅單位內檢獲該批毒品。（翁鈺輝攝）

唐為國續稱，該批毒品是由南美經水路貨運入境，犯罪法團透過正當的物流公司，將海外抵港的毒品運送到葵涌工廈單位進行拆貨工序，將混在1,500箱急凍橙汁冰的毒品取出，再重新包裝重合，然後由運輸公司運到高私隱度的住宅單位，以作儲存和分銷。

由此可見，歹徒不惜工本，將毒品混在正當貨品內，再運到不同地點作掩飾。警方相信今次從源頭堵截毒品流入巿面，將會繼續追查其來源及銷售網絡。

毒品調查科總警司吳國章指出，被捕兩人年僅22歲及23歲，是互相認識的朋友，為「搵快錢」，以為有8至10萬元的報酬，被招纜成倉主和派送此類高風險的角色。販毒是嚴重罪行，一經定罪可被判處罰款500萬元及終身監禁。根據以往法庭判例，販運15公斤的毒品，已被判30年監禁以上。

他提醒稱，作為家長或朋友，如發現有人吸毒應即時介入，尋求相關部門協助；業主亦要留意，有租客急於租用單位，或以巿價為高的價錢租用單位，則要提高警惕，以免單位被利用；物流業界亦要留意，若地址不完整，突然更改收貨地點等，應聯絡警方作調查。