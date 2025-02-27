吐露港公路寶馬遇意外急停　電單車撞寶馬撼壆　鐵騎士倒地受創

大埔發生車禍。網上流傳1條後方「車cam」影片，顯示本周三（26日）下午1時許，1輛寶馬私家車沿大埔吐露港公路快線往康樂園方向加速行駛。



寶馬駛至梅樹坑遊樂場對開時，輕撞前方「車cam」車輛，寶馬司機立即亮起死火燈，然後急停路中。尾隨一輛電單車一直沿快線挨右行駛，懷疑收掣不及，直撞寶馬右邊倒後鏡，繼而猛撼石壆，鐵騎士頓時人仰車翻，車輛零件散落一地。

電單車撞向寶馬車尾及石壆，連人帶車衝前，鐵騎士倒地受傷。（網上片段截圖)

警方表示，本周三（26日）下午1時19分，2輛私家車和1輛電單車先後沿大埔吐露港公路往康樂園方向行駛，途經近梅樹坑遊樂場時，最前方私家車因應交通狀況停車，後方私家車和電單車懷疑收掣不及先後撞上，形成3車相撞。

最前方私家車21歲黃姓男司機和同齡男乘客頸部受傷，55歲黃姓電單車鐵騎士手腳和背部受傷，所有傷者清醒由救護車送往雅麗氏何妙齡那打素醫院接受治理。