兩黑漢毀Stüssy店櫥窗被捕　疑顧客不滿銷售態度　花$1萬指使破壞

著名美國服裝潮流品牌「Stüssy」位於銅鑼灣白沙灣道9號地下的專門店，上周日（23日）遭人扑爆櫥窗。警方交代案情表示，昨日（26日）經翻查大量閉路電視片段後，成功鎖定兩名有三合會背景的匪徒，其後將兩人拘捕，並檢獲他們犯案時所穿的衣物及1米長行山杖。經調查後得知，相信有人不滿店舖銷售態度及手法，而指使兩名匪徒作案，據了解兩人均收取約5,000元酬勞。



行動中，警方檢獲匪徒犯案所穿的衣物及用作破壞的1米長行山杖。（陳浩然攝）

灣仔警區反三合會行動組第一隊督察林高進稱，於上周日晚上約9點許，有途人目擊犯人戴口罩及帽，手持鐵鎚及行山杖，對位於白沙道的一間時裝店進行破壞，並將玻璃櫥窗敲打至粉碎，犯人得手後隨即逃離現場。

灣仔反三合會行動組第一隊人員隨即翻查大量閉路電視片段，並進行分析，最終透過罪案黑點安裝閉路電視計劃中所安裝的閉路電視，成功鎖定兩名有三合會背景的匪徒，隨即進行埋伏窺視，並於同日以涉嫌「刑事毀壞」將兩人拘捕。

行動中，警方檢獲匪徒犯案所穿的衣物及用作破壞的1米長行山杖。（陳浩然攝）

林高進續指，經警方調查後得知， 案件起因是由店舖的銷售糾紛而引致。行動中，警員於現場檢獲匪徒用作破壞的1米長行山杖，亦於被捕人家中檢獲他們犯案時所穿衣物。

據了解，兩名匪徒收取約5,000元酬勞，相信有人疑在購物後，不滿店舖銷售態度及手法而指使兩人犯案。兩名被捕男子分別45歲及50歲，已獲准保釋候查，須於3月下旬向警方報到。

根據《刑事罪行條例》, 刑事毁壞屬嚴重罪行。一經定罪，最高刑罰可被判監10年。警方強調會嚴肅看待事件、亦不會容忍在社區內發生的暴力事件。 對於施展暴力既人士及幕後主腦，警方一定會嚴正執法。

灣仔警區反三合會行動組第一隊督察林高進交代案情。（陳浩然攝）

店舖整塊櫥窗玻璃破裂，右下角穿了大洞；警方封鎖現場調查。（戴慧豐攝）

事發上周日（23日）晚上約9時34分，警方接獲報案，指潮牌「Stüssy」位於銅鑼灣白沙灣道9號地下的專門店，遭人扑爆店舖櫥窗。現場可見，店舖整塊櫥窗玻璃破裂，右下角穿了大洞，碎片四散一地；店外則遺有一支行山杖，部份配件則飛出馬路。

店舖整塊櫥窗玻璃破裂，右下角穿了大洞。（戴慧豐攝）