珍惜生命｜馬鞍山小六男生高處墮下　昏迷送院搶救不治

今日（4日）中午12時46分，警方接獲馬鞍山寧泰路一間小學職員報案，指一名男生懷疑由高處墮下。該名學生昏迷不醒，由救護車送往沙田威爾斯親王醫院搶救，但至1時15分不治。警方相信男童由一樓梯間墮下，現場沒有檢獲遺書。案件列作「有人從高處墮下」處理，稍後會驗屍確定死因。



現場是寧泰街聖公會馬鞍山主風小學，操場角落處擺放有雪糕筒等圍封；據了解，死者11歲，為六年級生。校方表示，全校師生極為難過和悲痛，事件已交由警方調查。學校已即時啟動「危機處理小組」，由教育心理學家、社工及教師為各學生提供情緒支援。



警方在醫院調查。（香港01記者攝）

聖公會馬鞍山主風小學發出新聞稿表示，今日下午該校一名學生墮樓身亡，全校師生都極為難過和悲痛。現在事件已交由警方進行調查。該校已即時啟動「危機處理小組」，由教育心理學家、社工及教師為各學生提供情緒支援。

校方又指，已發出家長信，請家長在未來數星期留意子女的情緒，給予適切的關心和安慰，並請家長與校方保持聯絡，以便學校及早提供協助。

警方在學校調查。（黃煦緻攝）

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