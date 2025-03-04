入境處葵涌工廈拘8菲籍黑工及1僱主　揭日收逾$200助包貨寄返鄉

入境處今日（4日）於葵涌一工業大廈單位，拘捕8名開工僅2至3日的菲律賓籍非法勞工，揭發他們由朋友或同鄉介紹，以現金出糧日薪200至300元，協助包裝及運輸貨物寄返菲律賓。其中6人持「行街紙」，在被捕前提出免遣返聲請，全部不獲接納；其餘2人則以家庭傭工身份入境，一名女子為現職女傭，另一男子則逾期居留。另外，處方亦拘捕一名涉嫌聘用非法勞工的本地負責人。



入境處今日（4日）於葵涌一工廈，拘捕8名菲律賓籍非法勞工及1名僱主。 （林振華攝）

入境處經過深入調查和情報分析，鎖定一間位於葵涌一工業大廈的物流公司，今日採取行動，拘捕7男1女非法勞工（34至60歲），全部均為菲律賓籍，當中6人，持「行街紙」在被捕前提出免遣返聲請，全部均不獲接納，其餘兩人以家庭傭工身份入境。據悉，被捕人士平均已來港5至6年。另外，處方拘捕一名涉嫌聘用非法勞工的51歲懷疑僱主。

行動中，涉案黑工正進行包裝及搬運工作，將紙皮箱放在木板上，放入貨櫃車，再將個人雜物等貨物寄返菲律賓。據悉，他們在上址工作僅2至3天。處方檢獲大量工具，包括鎅刀以及封箱膠紙。

初步調查顯示，有關黑工透過朋友及同鄉介紹工作，暫時未有顯示涉及中介公司。他們以現金出糧，日薪由200至300元不等。調查工作仍然繼續，不排除更多人被捕。

入境處今日（4日）於葵涌一工廈，拘捕8名菲律賓籍非法勞工及1名僱主。 （林振華攝）

入境處特遣隊副指揮官蕭家輝指，大多聘請非法勞工的僱主貪便宜，心存僥倖，以身試法，特別需要體力勞動「炒散」的工作，並採用現金出糧方法，以防留下聘請記錄及出糧紀錄，便可逃避執法人員調查。

入境處重申，對非法勞工為零容忍，僱員需面臨刑事責任，僱用不可合法受僱的人是嚴重罪行。任何人士在決定聘用一名僱員前，必須採取一切切實可行的步驟以確定有關僱員是可合法受僱。除了查閱僱員的身份證外，該人亦負有明確的責任向僱員作出查詢，違者可罰款50萬元和監禁10年

同時，所有旅客在未獲入境處處長批准前，無論受薪與否，均不得在港從事任何僱傭工作，違例者會遭檢控，一經定罪，最高刑罰為罰款5萬元及監禁2年。協助及教唆者同罪。而根據《入境條例》第38AA條，非法入境者、受遣送離境令或遞解離境令規限的人、逾期逗留或被拒絕入境人士不得接受有薪或無薪的僱傭工作，開辦或參與任何業務。違者一經定罪，最高可被判罰款5萬元及監禁3年。

而據第20(1)(a)條規定，如果某入境者在香港被裁定觸犯可以判處. 不少於兩年監禁刑罰的罪行，行政長官可以向他發出遞解離境令，該人將在終身不得進入香港。僱主若對僱員可合法受僱存有疑問，可致電入境處熱線2824 1551或電郵、傳真作出查詢舉報。入境處會繼續密切留意非法勞工情況，聯同警方或其他政府部門，採取聯合行動，務求保障本地居民就業權益。