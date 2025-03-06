葵涌工廈保安經理因上落貨爭執　遭潑紅油報復　警拘兩名15歲少年

葵涌藍田街創新科技中心上周五（28日）一名保安被潑紅油，其面部及管理處的桌面均沾滿紅色漆油。警方追查一周後，以涉嫌「刑事毀壞」及「普通襲擊」，分别於天水圍和東涌拘捕2名15歲姓李和姓陳男子。



消息指，被潑紅油的是工廈的保安經理。據知，上月保安經理疑與一名司機因上落貨問題爭執，其後有人疑找人淋紅油報復。被捕兩名少年分別收取2000元及500元報酬，惟作案後仍未收取分文。



葵涌警區於2月28日晚上接獲一宗報案，指一名男子在藍田街一工業大廈地下，遭2名男子淋潑紅色漆油，受害人的面部及胸口位置和其管理處的桌面均沾滿紅色漆油。警方將案件列作「刑事毁壞」及「普通襲擊」。

葵涌分區特遣隊人員迅速展開深入調查，翻查大量閉路電視片段和透過情報蒐集及分析，最終鎖定2名男疑犯身份，並在昨日（5日）下午及今日（6日）凌晨展開拘捕行動，人員分别於天水圍和東涌拘捕2名15歲姓李和姓陳的本地男子，涉嫌「刑事毀壞」及「普通襲擊」。二人被捕人現正被扣留調查。案件交由葵青警區刑事調查隊第四隊跟進。

一名男子在葵涌藍田街一工廈地下遭2男淋潑紅色漆油。（黃學潤攝）

根據香港法例第212章《侵害人身罪條例》第40條，任何人因普通襲擊而被定罪，即屬犯可循簡易或公訴程序審訊的罪行，最高刑罰是監禁一年。

根據香港法例第200章《刑事罪行條例》 第60條(摧毁或損壞財物)，任何人無合法辯解而摧毁或損壞屬於他人的財產，意圖摧毁或損壞該財產或罔顧該財產是否會被摧毁或損壞，即屬犯罪，一經定罪可處監禁10年。

警方重申，絕不容許任何暴力行為破壞公共秩序和公共安全。如有違法行為，警方定會果斷執法。呼籲各位市民切勿以身試法。

警方將繼續與社區維持緊密溝通，加強警民合作，攜手共同打擊罪行，並採取情報主導的策略性部署，配合軍裝便裝巡邏，不定時與其他部門展開聯合行動，防止及打擊罪案，保障市民的生命財產。