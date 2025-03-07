秀茂坪兩住宅單位淪毒窟　警拘38人　檢冰毒、太空油等$7萬毒品

秀茂坪警區刑事部及秀茂坪警區特別職務隊人員根據線報及經深入調查，昨日（6日）在區內展開代號為「犁庭掃穴」（LEVINGTON）的打擊三合會行動，突擊搜查康寧道及聯安街2個住宅單位，搗破2個懷疑毒窟，拘捕共33名本地男子及5名本地女子，檢獲的毒品總市值約港幣7.15萬元。



警方表示，其中34歲男子及62歲男子涉嫌「經營毒窟」及「販毒」被捕；另外31男5女（25至66歲）則涉嫌「吸食或注射毒品」被捕。所有被捕人現正被扣留調查。

警方突擊搜查康寧道及聯安街2個住宅單位，搗破2個懷疑毒窟，拘捕共33男5女。（警方提供）

行動中，人員共檢獲約21克懷疑「冰」毒、30克懷疑可卡因、19克懷疑海洛英、10粒懷疑太空油毒品煙彈及一批懷疑吸食毒品的工具，檢獲的毒品總市值約港幣7.15萬元。

行動中共檢獲約21克懷疑「冰」毒、30克懷疑可卡因、19克懷疑海洛英、10粒懷疑太空油毒品煙彈及一批懷疑吸食毒品的工具，檢獲的毒品總市值約港幣7.15萬元。（警方提供）

根據香港法例第134章《危險藥物條例》，任何人如販運危險藥物（販運是指向他人出售或供應危險藥物），一經定罪，最高可被判處罰款港幣500萬元及終身監禁。任何人如開設或經營煙窟，一經定罪，最高可被判處罰款港幣500萬元和監禁15年。

任何人如管有危險藥物，或吸食、吸服、服食或注射危險藥物，一經定罪，最高可被判處罰款港幣100萬元及監禁7年。警方呼籲市民切勿以身試法。