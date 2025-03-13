葵涌林士德體育館女子銀包被盜　失現金等共約$1萬　警拉51歲男賊

一名女子於上周日（9日）葵涌林士德體育館使用運動設施期間，被人盜去銀包，損失現金及數張銀行卡共約1萬元。警方今日（13日）上午在葵盛西邨以涉嫌「盜竊」拘捕一名51歲姓黃本地男子。



警方葵涌分區上周日（9日）接獲一名女子報案，指其在葵涌林士德體育館使用運動設施期間，發現銀包不翼而飛，懷疑被人盜去。該銀包內有約5000元現金及數張銀行卡，連同銀包總損失共約1萬元。

葵涌分區特遣隊人員迅速展開調查，經深入調查及翻查大量閉路電視後，鎖定一名男子身份，今日（13日）上午在葵盛西邨拘捕一名51歲姓黃本地男子，涉嫌「盜竊」，現正被扣留調查。案件交由葵青警區刑事調查隊第六隊跟進。

警方今日（13日）上午在葵盛西邨拘捕一名51歲姓黃本地男子，涉嫌「盜竊」，他現正被扣留調查。（警方提供）

根據第210章《盜竊罪條例》第九條，任何人犯盜竊罪，即屬犯罪，最高可被判監十年。警方呼籲各位市民小心保管自己的財物，做好防盜措施，包括確保手袋和背包的拉鍊關好，並妥善放置個人財物。警方會調配軍裝及便裝人員，不定時針對性巡邏，並呼籲市民切勿以身試法。

警方將繼續與社區維持緊密溝通，加強警民合作，攜手共同打擊罪行，並採取情報主導的策略性部署，配合軍裝便裝巡邏，不定時與其他部門展開聯合行動，防止及打擊盜竊罪案，保障市民的生命財產。