有片｜保榮路體育館兩家長互相指罵　稱兒子被襲擊　職員居中調停

社交平台流傳一段1分12秒的影片，顯示兩名家長在上水保榮路體育館兒童遊戲室爭執，互相指摘對方的兒子先出手打人，又聲言報警，情緒激動。場地職員介入調停，嘗試分隔二人，一名旁觀男孩更嚇得當場落淚。警方派員到場調查，其後雙方願意和解，警方將案件列糾紛處理。



一名白衫女子揚言「即刻報警」，另一名灰綠衫女子左手護子，右手指地上一男童，稱「佢打我個仔」。（網民Wan Lam片段截圖）

影片開首，一名白衫女子揚言要「即刻報警」，另一名灰綠衫女子左手護著兒子，右手指着地上一男童，聲稱「佢打我個仔」。白衫女子隨即反駁：「佢打你個仔做乜嘢？」惟灰綠衫女子回應：「有證據就告我，有證據就告我。」

白衫女子再聲言：「我即刻報警，見你撳佢（其兒子）落去。」灰綠衫女子反指：「我見到佢打人，我見到推佢我個仔。」並安慰在旁的兒子：「媽咪撐你，媽咪撐你。」兩名母親互相指罵，場地職員嘗試調停及分隔，惟二人未有理會，繼續高聲互罵，期間有一名旁觀的男孩嚇得哭泣。

灰綠衫一度安慰兒子：「媽咪撐你。」（網民Wan Lam片段截圖）

二人隨後高聲互罵，職員嘗試調停無效。（網民Wan Lam片段截圖）

警方稱，昨日（13日）下午3時30分接獲一名45歲姓楊女子報案，指兒子被人襲擊。警員到場調查，發現楊女和另一名43歲姓林女子各自帶兒子到保榮路體育館兒童遊戲室玩耍，期間兩名男童發生爭執，兩名母親試圖分開，並聲稱兒子被對方的兒子襲擊。其後雙方願意和解，警方將案件列糾紛處理。