有片｜鐵騎士與貨Van男「比武」　網民﹕戴頭盔都打唔贏手無寸鐵

屯門青楊街發生街頭「比武」事件，網上流傳影片可見，一輛電單車及一輛官貨車並排停在青楊街，兩名司機因事爭執，繼而動武。鐵騎士戴着綠色的全罩式頭盔，全程沒有除下，片中所見他與貨Van男司機扭作一團，拳來腳往。貨Van男一度失平衡跌坐地上，他很快便站起來還擊，將對方逼向行人路上，推至大廈牆身，鐵騎士試圖起腳踢、出手推，但招招落空。貨Van男雖然處上風，但沒有戀戰，與鐵騎士口角數句後便返回車上，駕車飛馳而去，獨留鐵騎士一人在現場執拾爛攤子，整理散落地上的一袋物品。



由於兩車佔路，後方車輛受阻塞而無法前進，不斷響咹警示。片段沒有交代來龍去脈，未知事發時間及原因。



屯門青楊街一名鐵騎士及一名貨van司機在街頭打鬥。（網上影片截圖）

事件惹起網民熱議，鐵騎士的「造型」亦引起討論。有網民認為他戴着頭盔，在此場對決之中卻處於下風，「防禦力+50應該打得放啲啦」、「戴頭盔都打唔贏手無寸鐵」、「佢忘記除低背囊，如果除低背囊勝算率達80%」、「戴頭盔呀梗係用鐵頭功」。

至於兩人最終各自收手散場，有網民笑言﹕「打完咪又係上車開工，嘥力」、「未分勝負走乜嘢」。亦有網民留意到這場「拳賽」全程有一名觀眾直擊，片中可見一名紅衣男子過馬路時目擊兩人打架，故停下腳步觀戰。