葵涌邨單位一日兩遭淋紅油收數　警即日拘兩少年　分別僅15及16歲

警方今日（19日）凌晨接獲一名葵涌邨住戶報案，指其住所鐵閘及大門均被淋潑紅油收債。葵涌分區特遣隊立即展開調查，並於下午開始在葵涌邨一帶部署反收數行動。其間，警方再次接獲同一事主報案，指其住所外的閉路電視，拍攝到兩名可疑男子向其鐵閘及大門淋潑紅油。



特遣隊在軍裝巡邏小隊人員支援下，迅速在葵涌邨一帶展開掃蕩，最終在大窩口道截獲兩名分別為15歲及16歲本地少年。經調查後，人員以涉嫌「刑事毀壞」拘捕該兩名少年。警方亦隨後在案發地點附近，檢獲相信是疑犯在犯案時使用的一樽紅油。兩名被捕人現正被扣留調查。



案件交由葵青警區刑事調查隊第六隊跟進。警方行動仍在進行中。

警方檢獲相信是疑犯在犯案時使用的一樽紅油。（警方提供）

根據香港法例第200章《刑事罪行條例》 第60條，任何人無合法辯解而摧毁或損壞屬於他人的財產，意圖摧毁或損壞該財產或罔顧該財產是否會被摧毁或損壞，即屬犯罪，一經定罪可處監禁10年。

警方指，為確保葵青區內的社會治安，葵青警區會繼續保持高姿態巡邏以及迅速偵破案件，將不法分子緝拿歸案。警方呼籲各位市民切勿以身試法。

警方將繼續與社區維持緊密溝通，加強警民合作，攜手共同打擊罪行，並採取情報主導的策略性部署，配合軍裝便裝巡邏，不定時與其他部門展開聯合行動，防止及打擊罪案，保障市民的生命財產。

（附圖為行動中檢獲證物）

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