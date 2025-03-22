天水圍夾斗車勾斷輕鐵電纜　港鐵已復修　輕鐵服務逐步回復正常

天水圍天華路近天城路發生交通意外。今日（22日）早上7時04分，有夾斗車駛經天華路時，車上吊臂勾斷輕鐵架空電纜，導致輕鐵服務受阻。事件中無人受傷，惟天逸站、天恒站、天秀站、天悅站、濕地公園站的列車服務受阻。直至上午11時許，港鐵指輕鐵天悅站受損的架空電纜已復修，輕鐵服務逐步回復正常。



與此同時，受事故影響，天華路二線及天慈路二線已經封閉，警方在場協助處理。

夾斗車的吊臂勾斷部份電纜。（翁鈺輝攝）

涉事夾斗車停在現場，警員爬上車斗處理。（翁鈺輝攝）

現場消息稱，肇事是一輛夾斗車，車斗內有一堆雜草和殘斷樹枝，夾斗車駛經天華路與天城路交界時，疑吊臂未有摺好而勾到電纜；現場有工程人員向警方稱，預料服務將受阻約5小時。

夾斗車司機被捕帶署。

港鐵稱，輕鐵天悅站附近，有吊臂車經過輕鐵交匯處期間，損毁架空電纜，影響電力供應，天悅站附近的輕鐵服務暫停。請乘客考慮使用其他交通工具，並為行程預留充裕時間。現時部分輕鐵路綫服務需要作出調整：

- 705綫及706綫不停天恆站至天水圍站

- 751綫不停翠湖站至天水圍站

港鐵已安排免費接駁巴士，來往705綫及706綫沿途各站。

公司已就事件報警處理，港鐵現在正全力進行搶修，由於涉及外來吊臂車令該處架空電纜損毁，預計需要數個小時修復。

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乘客蔡先生，原擬坐輕鐵到天水圍站上班，如今行程有變，唯有急謀對策：「一係搭的士囉，多數搭巴士。見到咁多車梗係知有事啦！依家搭73X喺天池邨落，行過去，一係搭的士；唔知有接駁巴士喎！」

乘客蔡先生上班行程受阻。（翁鈺輝攝）