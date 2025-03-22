海關尖沙咀賓館搗毒品倉拘管倉漢　兩行李箱內檢$3300萬可卡因

海關毒品調查科人員昨日（21日）在尖沙咀一帶進行反毒品行動，拘捕一名負責管倉的37歲男子，檢獲約39公斤懷疑可卡因，市值3,300萬元。海關相信已成功截獲一批毒品流入本地娛樂場所市場，案件仍有待調查，不排除更多人被捕。



行動中，海關檢獲39公斤懷疑可卡因。（陳浩然攝）

關員於昨午5時40分左右，發現一名目標男子步出一商業大廈單人賓館單位，遂上前截停並押解他到單位搜查，發現兩個行李箱及尼龍袋，內藏約39公斤懷疑可卡因，市值3,300萬元；另在男子身上檢獲約1.4萬元現金。

人員隨即拘捕該名報稱技術員的37歲中國籍男子，相信他為倉庫管理人。據知他並非本地人。

人員在單位內檢獲兩個行李箱，內藏可卡因。（陳浩然攝）

據了解，涉案單位面積約100呎，相信毒品倉運作約兩星期。海關毒品調查科毒品調查第二組指揮官楊偉漢指，涉事大廈有多人出入，有不同出入口「四通八達」，增加海關執法難度。他表示，海關一直以「零容忍」態度打擊毒品，並相信行動已成功阻止一批毒品流入本地市場。

海關毒品調查科毒品調查第二組指揮官楊偉漢交代案情。（陳浩然攝）

海關提醒，販運危險藥物屬嚴重罪行，一經定罪，最高可被判罰款500萬元及終身監禁。市民可致電海關24小時熱線182 8080或透過舉報罪案專用電郵帳戶（crimereport@customs.gov.hk）或網上表格（eform.cefs.gov.hk/form/ced002）舉報懷疑販毒活動。