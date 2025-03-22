警港島總區辦活動　助長者解鎖數碼技能　連接年輕世代

警務處港島總區與香港數碼港、數字政策辦公室、關愛隊等策略夥伴合作，透過加強版「警民護城計劃」，為長者、照顧者及年青人安排數碼科技培訓及體驗活動，協助參加者認識數字政府服務、應用科技產品，及參與新興電子運動。警務處港島總區指揮官郭嘉銓今日（22日）在數碼港舉行的「科技跨世代。技能解鎖大挑戰」開展禮上表示，計劃旨在協助長者解鎖數碼技能，提升生活質素和幸福感，同時讓科技成為連結不同世代的橋樑，促進跨代共融。



港島總區指揮官郭嘉銓（中）與數碼港行政總裁鄭松岩博士（右）出席活動。

警務處港島總區安排超過200位耆樂警訊會員，參與數字政策辦公室的「友智識」長者數碼共融計劃，接受數碼培訓，內容涵蓋智能手機操作、網絡安全知識、人工智能應用，以及數字政府服務。完成培訓的耆樂警訊會員將會在醫管局轄下的港島區醫院及診所擔任義工，協助有需要人士使用政府流動應用程式，例如智方便、HA Go及防騙視伏App。

計劃旨在協助長者解鎖數碼技能，提升生活質素和幸福感，同時讓科技成為連結不同世代的橋樑，促進跨代共融。

2024年，警務處港島總區共接獲103宗65歲以上長者失蹤案件，其中70宗涉及腦退化症患者。港島總區行動部主動向曾經報失的長者派發智能定位裝置，並已經多次協助照顧者在短時間內成功尋回失蹤長者，有效減輕照顧者的負擔。警方將繼續擴大派發範圍，透過長者中心、安老院舍、關愛隊及醫療機構，鼓勵有走失風險的長者使用相關設備，保障他們的安全。

計劃旨在協助長者解鎖數碼技能，提升生活質素和幸福感，同時讓科技成為連結不同世代的橋樑，促進跨代共融。

港島總區亦與數碼港合作，聯繫多間初創公司，共同推廣適合長者的新興電子運動。未來半年，警方將在港島四區的少年警訊會所安裝多款電子運動裝置，鼓勵長者與年青人一同參與運動，打破年齡界限。此外，警方計劃於2025年底與數碼港合辦「跨世代電子運動大挑戰」，進一步促進跨代共融，共同提升身心健康。

計劃旨在協助長者解鎖數碼技能，提升生活質素和幸福感，同時讓科技成為連結不同世代的橋樑，促進跨代共融。