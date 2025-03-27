警委任第2屆科技罪案警政顧問小組　盼強化警務科技應用

警務處於2022年12月成立「科技罪案警政顧問小組」（「顧問小組」），由刑事及保安處處長葉雲龍聯同來自科技界的專家及領袖，探討最新資訊科技的發展情況、及早洞悉數碼及資訊科技發展對社會及治安帶來的潛在威脅，以及對數碼警務藍圖提出建議。警務處於本月正式委任13名第二屆「顧問小組」成員，並舉行委任儀式。「顧問小組」於典禮後隨即召開首次會議，標誌著新一屆小組工作正式展開。



警務處處長蕭澤頤於典禮上致辭，強調數碼警政的重要性，並感謝「顧問小組」對打擊科技罪案的貢獻。

警務處處長蕭澤頤在委任儀式上，強調科技罪案形勢嚴峻，警務處必須運用創新技術應對挑戰。他感謝上一屆成員的貢獻，並歡迎新一屆成員。

蕭澤頤指出，隨著科技進步，網絡詐騙、深度偽造、暗黑生成式人工智能，到虛擬資產犯罪與網絡攻擊及安全威脅等問題日益嚴重，而執法過程受限於地緣政治因素、法律框架及跨境司法管轄等挑戰，令調查更具複雜性。犯罪分子利用科技漏洞、加密技術及虛擬私有網絡，加劇警方偵查難度。

本屆「顧問小組」成員來自網絡安全、低空經濟、第三代互聯網技術、數字基建、金融科技、人工智能、反深偽技術、法律合規、區塊鏈安全、前沿通訊技術及科技人材發展等領域，將為警務處提供前瞻性策略建議，以精準打擊新興科技罪案。最後，處長期望透過本屆「顧問小組」的專業見解與策略建議，強化警務科技應用，共同打造更安全的社會。

警務處處長蕭澤頤與「顧問小組」成員鄧淑明博士及來自深圳優必選科技的智能機械人合影，見證科技與警政合作的新里程。

刑事及保安處處長葉雲龍指第一屆「顧問小組」建議有效遏制科技罪案增長，過去2023及2024年的科技罪案數字亦控制於大約34,000宗之間。他提及已落實或推動的措施，包括與通訊事務管理局辦公室及運營商合作以加強通訊網絡安全，以及與金融管理局及銀行公會合作推動銀行數據共享，提升調查效率，打擊洗黑錢活動等。

葉雲龍亦強調，這些成果證明「顧問小組」的關鍵作用，面對當前新質生產的新挑戰，期望新一屆成員繼續提供專業建議，引入行業創新做法和提出前瞻改革觀點，助警務處制訂更完善的執法策略。

「顧問小組」主席葉雲龍先生在會議上強調科技罪案防控的重要性，並展望新一屆會議的策略。

會議期間，小組成員分享個別專業領域的重點議題，訂定未來討論的框架及策略方向，當中包括人工智能的廣泛應用及潛在的風險漏洞安全性；物聯網設備高階發展所衍生的數據及網絡安全重要性；第三代互聯網技術在金融科技中的創新應用與合規監管的兼容性；無人駕駛車輛及法律責任之間的複雜性；低空經濟領域的監察管理系統與自動駕駛飛行器的可靠性；以及人形機械人與人類生活互動的挑戰性等等。這些議題將作為本屆小組未來討論的核心方向，進一步探討未來創新科技的挑戰與應對策略。

「顧問小組」主席葉雲龍先生歡迎小組成員參與會議，就科技罪案趨勢及應對方案交換意見。

第二屆「顧問小組」成員名單

香港數碼港管理有限公司行政總裁鄭松岩博士

中國移動香港有限公司董事長凌浩

Esri 中國(香港)有限公司創辦人及主席鄧淑明博士

羅兵咸永道香港網絡安全及私隱服務合夥人顏國定

香港華為國際有限公司企業業務部首席技術官陳穎

阿里雲智能(亞太北區)資深顧問車品覺

商湯科技香港及澳門業務總經理馮愈

環球打擊金融罪行聯盟(亞太區)聯合主席區曉慧

香港科技大學副校長(行政)譚嘉因教授

香港理工大學會計及金融學院實務教授潘釋正教授

騰訊集團大灣區公共事務部總監郭晁霖

康和集團有限公司董事長及學而人才庫共同創辦人何沛林