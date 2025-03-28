警搗葵涌工廈毒品儲存倉　利用金屬廢料藏$1300萬可卡因　拘一男

警方經調查後，於前日（26日）晚上搜查葵涌華星街一工業大廈單位，以「販運危險藥物」及「管有危險藥物」罪拘捕一名25歲本地男子，在其身上及大廈單位共檢獲超過15公斤的懷疑可卡因，市值逾1,300萬元。



警方檢獲共15公斤懷疑可卡因。（黃學潤攝）

深水埗警區特別職務隊第一隊督察鄭源霖表示，警方發現犯罪集團利用金屬廢料作掩飾，將藏有毒品的金屬盒放在廢料中，企圖逃避執法人員追查。當藏有毒品的金屬盒送到相對應的毒品儲存倉時，犯罪集團就會取出毒品並進行分銷。

警方相信，是次行動已成功瓦解一個毒品儲存倉及分銷中心，堵截該批毒品流入本地市場，至於毒品來源仍有待調查。

警方發現犯罪集團利用金屬廢料作掩飾，將藏有毒品的金屬盒放置在大量金屬廢料中，企圖逃避執法人員追查。（黃學潤攝）

犯罪集團利用金屬廢料作掩飾，將藏有毒品的金屬盒放置在大量金屬廢料中。（黃學潤攝）

據了解，工廈單位中有近20大袋金屬廢料，每袋約體積1米長乘1米闊乘1.7米高，重逾1噸。另外，據知犯罪集團用螺絲封好藏有毒品的金屬盒，加強人員搜出毒品的難度。

警方在該名25歲姓黃被捕男子身上檢獲少量懷疑可卡因。他報稱銷售員，警方會控告他相關罪名，稍後將到裁判法院提堂。行動仍然進行中，不排除再有人被捕。

深水埗警區特別職務隊第一隊督察鄭源霖提醒，青少年切勿因一時貪念斷送前途。（黃學潤攝）

警方提醒青少年，切勿因為一時貪念，墮入毒販圈套斷送前程，強調「年輕」從來都不是犯法理由。

警方強調，根據香港法例第134章《危險藥物條例》，任何人如販運危險藥物，一經定罪，最高可判處罰款500萬元及終身監禁，市民切勿以身試法。