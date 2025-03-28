有片｜粉嶺女子跌銀包　70歲婦一腳踩住再偷走終被捕　警起回失物

粉嶺發生懷疑盜竊案。一名女子在網上發帖，指本周三（26日）在聯和墟一間麵包舖「跌咗個銀包」，得店方翻查閉路電視片段，證實當日下午4時許，其銀包跌在麵包舖門口，隨後「有個阿婆見到，踩住個銀包，之後再拎起放入自己個袋度」，目前沒有歸還，女事主決定報案，同時公開相關片段。警方今日（28日）拘捕一名70歲婦人涉嫌盜竊，並起回所有失物。



涉案婦人見到銀包。（facebook群組「北區之友 Friends of North District (上水、粉嶺、沙頭角和打鼓嶺)」影片截圖）

婦人踩住銀包。（facebook群組「北區之友 Friends of North District (上水、粉嶺、沙頭角和打鼓嶺)」影片截圖）

片中可見，涉案老婦雙手持有滿載的膠袋和紙袋，她見到門口有銀包，於是用腳踩住，先望向店內，繼而彎腰取起銀包放入袋中，然後若無其事離開。

婦人彎腰拾起。（facebook群組「北區之友 Friends of North District (上水、粉嶺、沙頭角和打鼓嶺)」影片截圖）

警方表示，上水分區昨日（27日）接獲一名女子報案，指其在3月26日於上水聯安街遺失一個銀包，懷疑被人盜去。

上水分區特遣隊人員經深入調查後，今日（28日）採取拘捕行動，於上水聯昌街以涉嫌「盜竊」拘捕一名70歲本地女子。行動中，人員起回報案人被盜去的所有失物。案件交由大埔警區刑事調查隊第10隊跟進。

婦人將銀包放入袋內。（facebook群組「北區之友 Friends of North District (上水、粉嶺、沙頭角和打鼓嶺)」影片截圖）

警方重申，盜竊屬嚴重罪行，根據香港法例第210章《盜竊罪條例》第9條，一經定罪，最高可被判監禁10年。警方呼籲市民要小心保護財物，如發現任何可疑人或情況，應立即通知警方。