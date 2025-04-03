車Cam｜私家車迴旋處撼吊臂車　泵把吊吊揈仍離開　網民疑有蠱惑

網上流傳一條車CAM片段，顯示一部私家車，在元朗新潭路出迴旋處時，與一輛吊臂車相撞。私家車損毀程度遠高於吊臂車，惟司機遇事後不顧而去。



吊臂車轉迴旋處。（網上圖片）

車CAM顯示時間是今日（3日）上午10時53分，一輛吊臂車在新潭路迴旋處轉彎，但其右邊行車線有私家車欲切線出迴旋處，結果兩車相撞。私家車左邊車頭損毀嚴重，吊臂車則未見有表面傷痕。

隨後，另一條車CAM影片可見，涉事私家車司機無視車頭泵把「半天吊」，仍然繼續驅車離開。

私家車切線出迴旋處時兩車相撞。（網上圖片）

大部份網民指私家車司機駕駛有問題：「內圈出外圈，一定要睇清楚，不是任我行，話轉左就轉左。」、「私家車擺明就唔啱，不過其實貨車去到呢啲位都要好留心、貨車太快、好多人唔識轉呢啲迴旋處。」

私家車車頭損毀。（網上圖片）

亦有網民認為私家車車頭損毀嚴重，但司機駕車離開的行徑可疑，質疑他是否認為自己駕車失誤肇禍避責，又或者另有原因不欲接受警方調查，「因為佢知自己要賠錢」、「點解仲開車郁來郁去？」、「負傷離開，有任務在身？」、「咁都得，架車有違禁品嗎？咁急要走佬」。

私家車車頭損毀。（網上圖片）

警方稱，今日上午11時許，一輛私家車在元朗新潭路的迴旋處，與一輛吊臂車相撞。私家車車頭損毀，惟司機沒有停車，不顧而去。