10煞闖灣仔中菜館鬧事叉東主頸　涉買賣雪茄恩怨　警查天眼拘6男

本周二（1日）晚上灣仔駱克道一間中菜館，有10名惡煞闖店「踩場」叫罵，並用手叉餐廳東主頸部，其後得手後隨即鳥獸散逃去，46歲姓華男東主輕傷送院治理。



灣仔反黑組接手案件，相信事件與餐廳東主私人恩怨有關，翻查大量天眼後鎖定涉案人士，以涉嫌「非法集結」及「傷人」等罪，拘捕6名涉案男子，其中5人有三合會背景，現正追緝其餘同黨。據悉，餐廳東主早前光顧灣仔區一間雪茄店，雙方曾因付款問題起拗撬，涉及金額9萬元。



警方表示，前日（1日）下午約6時半，9男1女本地人士，進入駱克道一間餐廳，向職員叫罵，其中一人用手叉向餐廳東主頸部，造成一個3厘米的傷口，一行10人其後逃離現場。

灣仔警區反三合會行動組第一隊督察林高進指，經調查後，相信案件與餐廳東主的私人恩怨有關，警員翻查大量閉路電視並進行情報分析，隨即拘捕6名本地男子（26至53歲），當中5人有三合會背景。案件將於明日（5日）日上午在觀塘裁判法院提堂。

灣仔警區反三合會行動組第一隊督察林高進交代案件。（戴慧豐攝）

據悉，餐廳東主早前在灣仔區內一間雪茄店光顧，雙方曾因付款問題起拗撬，涉及金額9萬元。警方其後拘捕一名40歲姓陳銷售員。據了解陳男不滿東主態度，於是聚眾到中菜館鬧事。

行動中，警員在被捕人家中檢獲了犯案時身穿的衣物，及他們作溝通的手提電話。全部被捕人現正被通宵扣查，其中一人會被暫控一項「傷人」罪。 行動仍然進行中，不排除更多人被捕。

案發於本周二（1日），警方趕抵在附近一帶兜截。（陳浩然攝）

根據法例，傷人或對他人身體加以嚴重傷害，一經定罪最高可判處監禁3年。而根據公安條例，任何人參與非法集結，一經定罪可判處監禁5年，市民切勿以身試法。警方強調，打擊黑社會為警務處處長首要行動之一，警方採取零容忍的態度，不接受任何黑社會的活動，並會將不法份子繩之於法。