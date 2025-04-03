男旅客藏6萬支私煙及吸煙產品判監逾7個月　去年曾來港無認領行李

一名入境男旅客因進口未完稅香煙、另類吸煙產品，未有向海關人員作出申報，違反《應課稅品條例》及《進出口條例》，今日（4月3日）在西九龍裁判法院被判處監禁7個月5天。



今年2月6日，海關於在機場截查一名38歲抵港男旅客，在其個人行李內檢獲約3.4萬支未完稅香煙、約1.2萬支另類吸煙產品，關員隨即將其拘捕。經調查後，發現該名旅客曾於去年7月10日在機場抵港後，未有認領他的個人行李，該行李內藏約1.4萬支未完稅香煙。案中所檢獲的香煙及吸煙產品，市值共約23.9萬元，應課稅值總共約16.3萬元。



案中所檢獲的香煙及吸煙產品，市值共約23.9萬元，應課稅值總共約16.3萬元。（海關提供）

海關對判刑表示歡迎，監禁判刑具相當阻嚇作用，並充分反映罪行的嚴重性。根據《應課稅品條例》，煙草屬應課稅品。任何人士若進口、處理、管有、售賣或購買私煙，即屬違法，一經定罪，最高可被判罰款100萬元及監禁兩年。根據《進出口條例》，任何人進口另類吸煙產品即屬違法，一經定罪，最高可被判罰款200萬元及監禁7年。

市民可致電海關24小時熱線182-8080，或透過舉報罪案專用電郵帳戶（crimereport@customs.gov.hk）或網上表格（eform.cefs.gov.hk/form/ced002）舉報懷疑私煙活動。