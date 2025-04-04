珍惜生命｜黃大仙上水兩小時內兩墮樓案　兩男分別送院亡

今日（4日）10時至12時，黃大仙及上水分別發生墮樓案，兩名男究主送院後均告不治。第一宗發生在早上10時10分，警方接獲黃大仙竹園南邨保安報案，指一名男子倒臥在榮園樓對開，救援人員趕至，約已陷昏迷的80歲姓楊男事主送往明愛醫院搶救，他其後被證實死亡。警方經初步調查，相信楊翁從上址一單位墮下。警方於現場有檢獲遺書，據悉，楊翁受金錢問題困擾。



另一宗則發生在中午11時59分，警方接獲途人報案，指發現一男子倒臥在上水彩園邨彩玉樓平台，懷疑他從高處墮下。救援人員接報到場，41歲姓黃男事主昏迷被送往北區醫院治理，其後被證實死亡。人員經初步調查，相信黃男從上址一走廊墮下，警方於現場沒有檢獲遺書。據悉黃男有精神病記錄。



兩案事主死因均有待驗屍後確定。

黃大仙竹園南邨發生墮樓案。（資料圖片）

事隔一小時多，上水彩園邨發生墮樓案。（資料圖片）

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