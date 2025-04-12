屯門輕鐵車廠站附近　途人捱撞被困輕鐵車底　輕鐵服務一度暫停

屯門今日 （12日）發生輕鐵車禍。下午5時56分，警方接獲多人報案，指目擊一名途人在輕鐵車廠站附近，遭一輛由屯門往元朗方向的輕鐵列車撞倒。傷者被困車底，其後獲消防員救出，初步清醒，送往屯門醫院治理。



網上相片顯示，大批消防到場救援。有輕鐵列車停在月台附近，車上乘客陸續離開車廂，港鐵職員到場協助。



港鐵表示，由於輕鐵車廠站附近發生交通事故，附近的輕鐵服務一度暫停，其後交通事故已經處理，服務逐步回復正常。

大批消防員到場救援。（Facebook 屯門公路塞車關注組Adolf Cheung ）

大批消防到場救援。有輕鐵列車停在月台附近。（Facebook 真.屯門友Kam Dor Bo）

一名途人遭一輛由屯門往元朗方向的輕鐵列車撞倒，傷者被困車底。（Facebook 屯門公路塞車關注組Adolf Cheung ）

一名途人遭一輛由屯門往元朗方向的輕鐵列車撞倒，傷者被困車底。（Facebook 屯門公路塞車關注組Adolf Cheung ）

車禍發生後，車上乘客陸續離開。（屯門公路塞車關注組/Adolf Cheung ）