27歲男被呃感情涉刑恐被捕　警署內用剪刀自殘　胸口有傷留醫

一名男子涉刑事恐嚇被捕，在警署自殘送院急救。據了解，一名27歲姓劉男攝影師去年11月透過Instagram結識一名17歲無業女子，其後與對方發展戀情。豈料本月初，劉男始發現女友一腳踏兩船，早在去年中已有男朋友，自此二人關係轉差。直到昨日（22日）劉男向女友發訊息，要求對方歸還所有禮物，否則會傷害其男友。其女友擔心安全而報警求助，案件由將軍澳刑事調查隊第六隊接手調查。



將軍澳刑事調查隊探員經調查後，昨晚7時許在荃灣拘捕劉男，他被捕後被帶回荃灣警署作進一步搜查。消息指，劉男在警署內被解開手扣後，懷疑突然情緒不穩，從其袋中取出一把剪刀自殘。警員隨即上前將其制服，並重新戴上手銬及為他急救。劉男胸口有傷，被送往瑪嘉烈醫院治理，送院時意識清醒，現時在醫院留醫。警方正調查事件起因。

一名27歲男攝影師因刑事恐嚇被捕，在警署拘查期間自殘。（資料圖片）

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