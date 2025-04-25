日本抵港包裹藏私煙　海關拘收貨16歲雙失男搜屋　共檢$27.4萬貨

海關今日（25日）抽查6件從日本入口、報稱為窗簾的郵包，經檢查後揭發內藏5.8萬支懷疑私煙，遂展開監控遞送行動，於秀茂坪一公屋單位拘捕一名16歲輟學無業青年收件人，並於其單位床底下搜獲更多私煙。



行動中海關合共檢取逾6萬支私煙，市值約27.4萬港元。據悉，青年報稱私煙全部為自用。海關表示，將在法庭判刑後向房屋署轉介個案。



海關今日（25日）截查一件日本入口郵包揭內藏私煙，並派員到秀茂坪公屋單位，展開監控遞送行動，合共檢市值27.4萬港元的私煙。（鄧海興攝）

海關今日（25日）根據風險管理原則抽查6件由日本入口，報稱為窗簾的郵包。X光檢查顯示影像有可疑，人員遂開啟郵包檢查，發現內藏5.8萬支懷疑私煙。

海關稅收罪案調查科接手跟進案件，人員同日展開監控遞送行動，並依據收件地址，在秀茂坪一個公屋單位內，拘捕一名收取郵包的16歲本地青年。青年報稱讀至中三後輟學，現時無業。其後人員在屋內仔細搜查，在床下再進一步發現2,810支懷疑私煙及一個打火機。行動中，海關共檢獲60,810支懷疑私煙，估計市值約27.4萬港元，應課稅值約20.1萬港元。

海關進行監控遞送行動時，拘捕一名16歲青年。（梁偉權攝）

據悉，被捕青年與胞兄、母親同住上址，並報稱該批私煙為自用。其母知悉事件 ，從內地趕返香港，與兒子一同被帶到北角海關接受調查。

香港海關稅收罪案調查科調查主任劉松杰表示，海關將繼續從多個層面，全方位打擊私煙活動，堵截不同的私煙渠道，無論是透過網上訂購、郵包寄送、電話落單，抑或街頭販賣，不論涉及的香煙數量多少，只要海關有理由相信是未完稅香煙，定必果斷執法。

海關拘捕16歲收件青年，他報稱輟學兼無業。（梁偉權攝）

九龍城區議員聯海關、房署、控煙辦宣傳 派單張反私煙鼓勵舉報

另外，海關今日聯同九龍城區區議員、衞生署控煙酒辦公室及房屋署，在九龍城德朗邨及啟晴邨進行聯合反私煙宣傳活動。海關人員於屋邨範圍向居民派發反私煙宣傳單張和紀念品，以宣傳反私煙信息，並鼓勵他們向海關舉報懷疑買賣私煙活動。

根據房屋署扣分制，若果有人在公屋單位從事非法活動，可被扣15分，並有機會被終止租約。如發現有公屋單位涉及私煙罪行，海關會在法庭審結案件後通知房屋署跟進。海關呼籲市民，特別是年輕人，切勿以身試法買賣私煙或派發私煙傳單，以免留下案底影響前途。

海關會繼續根據風險評估和情報分析從源頭堵截，並透過針對貯存及分銷販賣多管齊下的執法策略，致力打擊私煙活動。

海關表示，利用公屋單位從事非法活動，可被扣15分。有機會被終止租約，將在法庭判刑後向房署轉介個案。 （鄧海興攝）

根據《應課稅品條例》，任何人若處理、管有、售賣或購買私煙即屬違法，一經定罪，最高可被判罰款100萬元及監禁兩年。市民可致電海關24小時熱線182 8080，或透過舉報罪案專用電郵帳戶（crimereport@customs.gov.hk）或網上表格（eform.cefs.gov.hk/form/ced002）舉報懷疑私煙活動。

根據《吸煙（公眾衞生）條例》（第371章），任何人不得分發任何形式的吸煙產品廣告（包括任何傳單），違例者最高可被罰款港幣5萬元。市民可致電衛生署控煙酒辦公室熱線2961 8823舉報懷疑派發私煙傳單活動。