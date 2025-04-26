將軍澳警區辦防騙急口令啟動日　5地鐵站與居民互動提升反詐意識

為應對日趨複雜的科技犯罪，將軍澳警區推出創意防騙教育計劃，昨日（25）於區內5個地鐵站舉行「2025將軍澳 - 無孔不入『防騙急口令』啟動日」，透過趣味互動提升居民反詐意識。



將軍澳警區昨日（25）於區內5個地鐵站舉行「2025將軍澳 - 無孔不入『防騙急口令』啟動日」。（警方圖片）

據統計，2024年全港詐騙案達44,480宗，佔整體罪案46.9%，涉案金額逾91.5億港元。單計將軍澳警區，同年詐騙案佔整體罪案57.8%，共2,727宗。

有鑑於此，警區推出「2025無孔不入防騙計劃」，計劃有兩大方向：一方面透過派發印有防騙訊息的日常用品紀念品，讓防騙訊息能夠真正入屋；另一方面則透過與各機構組織、學校、政府部門等合作，在人流密集又出其不意的地方展示防騙訊息，希望可吸引目光同時又可以做防騙教育。而防騙急口令活動為此計劃旗下的一大重點項目，透過創意防騙教育活動派發防騙日常用品雙管齊下，將反詐資訊滲透社區各個角落。

將軍澳警區指揮官總警司麥文禹致辭。（警方圖片）

啟動日獲西貢區多位區議員及滅罪委員支持，將軍澳警區指揮官總警司麥文禹於致辭時強調：「防騙急口令旨在傳遞『不輕信、不貪心、慎轉賬』三大核心原則。我們期望市民在反覆挑戰的過程中，將防騙訊息潛移默化地記入腦中，成為精明有型的反詐達人。」

警區同步宣布將於2025年6月21日舉辦「無孔不入防騙急口令大賽」，藉持續性活動強化教育效果，當日參加者如果能於3秒內完成急口令，即可贏得$100超市現金券大獎！即日起至大賽期間，市民可密切留意將軍澳警區的防騙急口令快閃動向，透過多次參與累積經驗，既能贏取獎勵，更能將防騙知識深植腦海。

參與者只需在限定時間內流暢朗讀防騙急口令，即可獲贈豐富獎品。挑戰分設「3秒速大獎」、「3-5秒速中獎」以及「5秒速以上參與獎」，務求吸引不同年齡層市民共同掌握防騙要訣。

防騙急口令：

「陌生來電莫慌張， 身份核實再商量， 過數驗證至證明， 人人防騙至有型！」

