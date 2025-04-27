東岸板道單車徑5翁轟男童踏單車　阿伯遭影相推跌男童︰掟X你落海

北角「東岸板道」貫徹「海濱共享空間」理念，容許市民進行不同活動，例如步行、緩跑、騎單車，網上昨晚（26日）卻流傳一條影片，顯示多名阿伯在「東岸板道」爆粗指責孩童踏單車，質疑「踩得咁快脆」，見到男童和同行母親拍片，其中一人激動到推跌男童，喝斥「做咩影我相」、「你影X咗我，我掟X你落海」。



警方回覆指，昨日（26日）下午3時04分，接獲一名女子報案指，和兩名小朋友前往北角「東岸板道」踏單車，其間遭5名老翁指責不准在上址踏單車，警員到場了解，該批老翁早已離開，在現場一帶搜索，當時沒有發現，案件列作「糾紛」跟進，事件中，無人受傷，沒有財物損毀。



戴太陽眼鏡的阿伯指責「唔X識教仔真係，仲喺度發惡、發爛渣」。（facebook群組「香港突發事故報料區及討論區」影片截圖）

一名阿伯反稱「（梗係）撞到人先話你」。（facebook群組「香港突發事故報料區及討論區」影片截圖）

多名阿伯指責，左邊短褲男子並非一伙。（facebook群組「香港突發事故報料區及討論區」影片截圖）

相關影片被上載至facebook群組「香港突發事故報料區及討論區」，長約5分鐘36秒，一名一名戴上單車頭盔的男童和一名女子分別站在上址，相距不遠，同時遭到多名老翁包圍，他們爆粗指責「你撞到人哋」、「唔X識教仔真係，仲喺度發惡、發爛渣」。

一名白衣阿伯發現自己遭到拍攝，無視在場保安員，當眾和一名戴上單車頭盔的男童糾纏。（facebook群組「香港突發事故報料區及討論區」影片截圖）

一名白衣阿伯發現自己遭到拍攝，無視在場保安員，當眾和一名戴上單車頭盔的男童糾纏。（facebook群組「香港突發事故報料區及討論區」影片截圖）

男童不敵跌倒。（facebook群組「香港突發事故報料區及討論區」影片截圖）

女子反駁「你哋鬧我，仲話我唔啱，等警察嚟啦，有閉路電視」、「幾時撞到你？」，其中一名阿伯反稱「（梗係）撞到人先話你」，女子重申上均單車徑容許踏單車，但一名戴太陽眼鏡的阿伯大聲表示「單車徑都唔係咁樣踩，出面馬路，你就咁揸？」。

眾人七嘴八告舌互相反駁，其間一名白衣阿伯發現自己遭到男童拍攝，無視在場保安員，當眾和對方男童糾纏，男童不敵跌倒，坐在地上一臉無奈，女子大叫「打人」，白衣阿伯向女子爆粗指責「做咩影我相先」、「喺佢部機摷到張相，你跳海啦」、「警察嚟到，我好X驚呀」、「我連你都掟X埋落海」，見到男童坐在櫈上，繼續爆粗狂罵「你影X咗我，我掟X你落海」、「X你老X臭X」。

白衣阿伯向女子爆粗指責「做咩影我相先」、「喺佢部機摷到張相，你跳海啦」。（facebook群組「香港突發事故報料區及討論區」影片截圖）

阿伯繼續爆粗狂罵男童「你影X咗我，我掟X你落海」、「X你老X臭X」。（facebook群組「香港突發事故報料區及討論區」影片截圖）

其他保安員到場增援，阿伯詢問上址是否單車徑，保安員稱是。（facebook群組「香港突發事故報料區及討論區」影片截圖）

一眾阿伯隨後「圍爐」，直言「唔好幫人教仔」，阿伯詢問在場保安員，到底上址是否單車徑，雖然保安員稱是，但一眾阿伯質疑即使上址是單車徑，但都不應「踩得咁快脆」，影片便結束。

許多網民批評片中一眾老翁，「剩係識得蝦老弱婦孺」、「起碼可以告行為不檢、普通襲擊！」、「單車徑唔係畀單車踏，咁單車徑起出嚟為咩？」。