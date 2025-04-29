警全港掃毒拘99人最細13歲檢$1.17億毒　卧底破網上群組搗毒品倉

警方毒品調查科於今年3月30日至4月26日，展開代號「沙鷗」全港性反毒行動，針對利用互聯網和社交媒體販運危險藥物，尤其是太空油毒品、大麻及相關產品。行動於4月20至26日收網，共偵破68宗案件，拘捕99人；其中19人為21歲以下，更包括9名學生，最細只有13歲。人員共檢獲220公斤不同種類毒品，市值逾1.17億元。



行動包括3個臥底行動，鎖定一個活躍於社交平台的販毒集團，喬裝買家搗破油塘和啟德的毒品儲存倉及分銷點，成功刪除涉案群組，拘捕7人。他們被暫控販運危險藥物及串謀販運危險藥物，已於4月19日及25日在裁判法院提堂。



行動中，警方檢獲多款毒品，市值共1.17億元。（黃煦緻攝）

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警卧底行動拘7人 刪除販毒群組

警方毒品調查科行動組高級督察何灝庭交代卧底行動細節時指，探員喬裝買家交易，成功鎖定網上販毒集團及相關活動。毒品調查科執行代號「鬼崖」臥底行動，經深入調查，鎖定一個活躍於社交平台的販毒集團，該集團操控位於油塘和啟德的毒品儲存倉及分銷點。

警方採取一連串拘捕行動，成功搗破毒品儲存倉並截查一名買家，共拘捕7名男子（17至38歲），其中一名27歲男子是集團主腦，涉嫌操控社交媒體群組及安排交易。其他6名被捕者為集團骨幹，負責收取毒品收益、儲存及派送工作。行動中，警方檢獲303克氯胺酮（K仔）、6克可卡因及447顆太空油煙彈，並成功刪除涉案群組。

▼警方簡報行動成果▼



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整個行動中，共有74男和25女（13至74歲）被捕。警方檢獲毒品約51公斤可卡因、1公斤冰毒、81公斤氯胺酮、33公斤海洛英、669棵大麻植物、超過12公斤大麻、899支大麻油、約1.1公升液態依托咪酯（太空油毒品主要成份）、約1公斤依托咪酯粉末，及2,490粒太空油毒品煙彈。警方相信，該批依托咪酯粉末和液態依托咪酯，可製造額外約1.2萬枚太空油煙彈。

何灝庭指，案件中有人招募未成年人士販毒，針對青少年元素，警方會引用香港法例第134章《危險藥物條例》第56A條向法庭申請加重刑罰。警方除了執法外，亦密切關注新興毒品趨勢，特別是太空油毒品依托咪酯。

警方毒品調查科行動組高級督察何灝庭交代行動。（黃煦緻攝）

去年警方拘278人涉「太空油」案件

截至2024年12月31日，警方共拘捕278人，包括61名21歲以下人士，並檢獲12.4公斤依托咪酯粉末及510毫升液態依托咪酯。太空油毒品於2025年2月14日立法成為毒品，至3月31日止，相關案件有130宗，警方已拘捕171人，其中38名為21歲以下年輕人，檢獲3.33公升液態依托咪酯、78.88毫克依托咪酯粉末及3,764粒太空油煙彈。

何灝庭按示，警方除了加強執法，警方亦積極推動宣傳教育活動，於3月及4月舉辦「反大麻和反太空油毒品月2025」，透過多元宣傳提升市民禁毒意識，包括禁毒宣傳車巡迴不同地區、禁毒廣告巴士行走廣九新界、為學校舉辦禁毒講座及互動劇場、太空遊學團等。

宣傳教育活動會持續進行，警方致力與社會各界合作，特別是學校、老師及社工，提高對新興毒品禍害的認知，採取積極正面措施，防止毒品流入學校及社會。

▼「反大麻和反太空油毒品月2025」禁毒宣傳車▼



警方以禁毒車教育相關資訊。（黃煦緻攝）

警方強調，會繼續以嚴厲態度打擊毒品及販毒行為，尤其是透過互聯網和社交媒體販毒的毒販。那些躲在屏幕後指使他人販毒，甚至招募未成年年輕人販毒的行為，均無法逃避法律責任，警方絕不姑息，堅決防止毒害蔓延社會。