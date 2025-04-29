天眼直擊︱「百變」玩具賊深水埗偷$30模型　店方：行內慣犯嚟

深水埗發生竊案，一間玩具店遭賊男順手牽羊，偷走門口一盒模型公仔；店方事後在網上發文緝賊，並指「老闆認得你，今日跨區搵食？ 好多行家都搵緊你喎！」



《香港01》尋獲店主吳先生了解，他指涉案男子為慣犯，曾於旺角多間玩具舖成功落手；又形容對方形象百變，犯案手段高明，但其容貌相片早已傳開，全行皆知。但賊人過往大多偷取逾千元貴價模型，吳戲謔：「唔知係咪經濟唔好，消費力下降，今次30蚊都偷。」



閉路電視截圖顥示，涉案男子一度「踩線」徘徊。（受訪者提供影片截圖）

一度「踩線」徘徊 1分鐘後折返

遇竊玩具店位於深水埗長沙灣道。根據閉路電視可見，今午約12時15分，一名男子在店外翻找放滿玩具的紙皮箱，拿出一盒商品後，放在旁邊另一紙箱側邊後離開。約1分鐘之後，他拆返極速拿走玩具，揚長而去。

店主：一眼認得係慣犯 形象百變

店舖負責人吳先生受訪時透露，被偷走的是一盒值30元的日本動漫「武裝神姬」公仔。吳翻查閉路電視片段後，一眼認得該名男子為「慣犯」，經常向旺角一帶玩具舖落手，大多偷取價值逾千元的模型公仔。吳指，賊人為「高手」，曾試過犯案後，仍施然拿着其他貨品扮客查問，再若無其事離開，「唔知係咪經濟唔好，消費力下降，今次30蚊都偷。」

吳先生又形容，該名賊人形象百變，「得閒戴眼鏡、有時吹頭、有時將頭髮梳落嚟，但最慘係有紋身所以永遠著長袖。」但其容貌相片早已傳開，在行內街知巷聞、無人不知，不過因為每次均未能人贓並獲，加上店務繁忙，故遇竊店舖包括他在內，均未有報警。

遇竊玩具舖位於深水埗長沙灣道，賊男偷走門外一盒模型公仔（紅箭咀示）。（受訪者提供）

吳先生指，男賊經常轉換形象，在不同玩具店盜竊，全行皆知。（受訪者提供）

「百變」玩具賊出沒多年

《香港01》根據吳先生提供的資料，發現涉案男子曾向旺角區多間玩具店落手。2021年5月28日，該名紋身男子曾以「蛋撻頭」造型出現，在旺角一店舖偷取兩隻「SHF幪面超人」。

另外兩間分別位於旺角信和中心及廣華街的玩具店，亦曾公佈該男賊的CCTV片段，可見去年7月24日及今年4月5日，該男子分別梳分界頭及戴「Cap帽」犯案。