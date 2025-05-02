美國抵港20歲男生涉販運$1900萬可卡因被捕　稱收2000美元送行李

海關昨日（1日）在偵破航空旅客販毒案，截獲一名從美國洛杉磯飛抵本港的外籍20歲男子，在其寄艙行李檢獲24公斤懷疑可卡因，市值1,900萬元。



被捕男子報稱為一名學生，承認收取2,000美元（約1.55萬港元）作酬勞運送行李箱。男子已被控一項販運危險藥物罪。 案件將於明日（3日）在西九龍裁判法院提堂。



海關昨日（1日）偵破航空旅客販毒案，檢獲24公斤可卡因，市值1,900萬元。（王譯揚攝）

昨日（1日）海關揀選一名由美國洛杉磯飛抵本港的20歲外籍男子清關，其間在他的寄艙行李內，發現24公斤可卡因，市值1,900萬元。被捕男子報稱為學生，承認曾收取2,000美元，作為運送行李箱的酬勞。經調查後，被捕男子已被控一項「販運危險藥物」罪，案件將於明日（3日）在西九龍裁判法院提堂。

被捕20歲外籍男子報稱收取2,000美元託運行李。（王譯揚攝）

機場毒品調查科機場調查課調查主任梁錦榮指，在清關時，該名男子聲稱行李箱內載有珠寶，惟開啟行李後，僅有一件衣物及一大袋零食包裝。人員打開零食包裝後，發現內藏大量可卡因。海關形容販毒集團孤注一擲，將大量毒品收藏在寄艙行李入面，以僥倖心態想逃避海關截查。海關將繼續調查毒品的來源去向，不排除稍後拘捕更多人。

機場毒品調查科機場調查課調查主任梁錦榮交代案件。（王譯揚攝）

海關按示，將會繼續監察販毒集團活動趨勢，適時調整緝毒策略，以高效打擊跨境販毒的活動。海關呼籲年輕人提高警覺，拒絕引誘，不要為了賺快錢或免費旅行，而被不法分子利誘進行販毒活動。

販運危險藥物為嚴重罪行，根據《危險藥物條例》，一經定罪可以被判終身監禁和罰款港幣500萬元。市民可致電海關24小時熱線182 8080，或透過舉報罪案專用電郵帳戶（crimereport@customs.gov.hk）或網上表格（eform.cefs.gov.hk/form/ced002/tc）舉報懷疑販毒活動。