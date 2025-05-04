旺角帝京酒店命案｜被捕42歲男子獲准保釋　5月中旬向警方報到

旺角太子道西帝京酒店前日（5月2日）揭發命案，一名46歲女住客昏迷不醒，送院後不治。警方初步相信死者在房間內，懷疑被一名男子以硬物襲擊，施襲者逃去；同日警方在旺角區以涉嫌「襲擊致造成身體傷害」拘捕一名42歲男子，案件其後改列「謀殺」。警方今日（4日）表示，被捕男子已獲准保釋候查，須於5月中旬向警方報到。



5月2日，帝京酒店發生命案。（資料圖片/黃學潤攝）

據了解，46歲陳姓女死者為越南人，任職美容師，與42歲江姓男子及劉姓女子份屬好友，3人認了一名70歲男子為契爺。上周四（5月1日），兩女一同入住上址酒店房間，房間是由江男預訂的。

當晚，3人在旺角區參與派對，劉女先行離開，返回酒店房間休息。翌日（2日）清晨約5時，陳女與江男亦一同回到房間，當時陳女仍然清醒。至清晨約6時，劉女聽到有人大喊「醒醒」，因而被吵醒，其時江男聲稱陳女抽筋；女友人見陳女昏迷在椅子上，臉有瘀傷，於是聯絡契爺，並由對方報警。警方到場時，只有陳女一人在房內，場內有一名男子的財物，初步並未發現毒品或違禁品。陳女由救護車送往廣華醫院搶救，同日下午5時23分不治。

5月2日，刑事調查隊到帝京酒店。（資料圖片/黃學潤攝）

警方經初步調查後，有人報稱曾見到有人以陶瓷紙巾盒擊中陳女前額，並多次拍打陳女面部及向她潑水，而當時陳女睜眼、四肢僵硬。警方懷疑江男施襲並逃去，同日於旺角區拘捕他。

消息指，有人承認曾經掌摑陳女及向她潑水，但稱有關行為是想令陳女甦醒，另有人聲稱陳女於派對期間懷疑曾吸食可卡因，但她返回酒店房間時仍神智清醒。案件一度列「襲擊致造成身體傷害」，至昨日（3日）警方將案件改列作「謀殺」。