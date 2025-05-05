沙田區投注站慣犯五度用報紙遮掩扒竊 偷91歲翁$2000斷正被捕
撰文：凌逸德
出版：更新：
一名男子於沙田區投注站內扒竊一名91歲老翁衣袋內約2000元現金，該名69歲老翁涉嫌「扒竊」被捕，警方相信他與另外5宗扒竊案件有關，總涉款金額約1.3萬元。
沙田警區刑事部人員於4至5月期間，針對區內的扒竊案件進行調查及行動。經過情報搜集及分析，人員昨日（4日）下午進行反扒竊行動，於區內一投注站內發現一名男子形跡可疑，遂上前截查。
經初步調查後，相信該名男子以報紙遮掩旁人視線，從而扒竊一名91歲本地男子衣袋內約2000元現金。該名69歲姓曾本地男子涉嫌「扒竊」被捕，人員亦在其身上起回屬於受害人的現金。該名被捕男子現正被扣留調查。
經進一步調查，相信該名被捕男子亦涉嫌與3至4月在沙田區投注站內發生的5宗扒竊案件有關，5宗案件涉及總值約1.3萬元的財物，案件交由沙田警區刑事調查隊第四隊跟進。
警方重申，扒竊屬嚴重罪行，根據香港法例第210章《盜竊罪條例》第9條，一經定罪，最高可被判監禁10年。警方呼籲市民切勿因一時貪念，以身試法。
觀塘鴻圖道工廈扒竊案 23歲菲籍女梯遇文雀 遭掠$15萬現金兩外籍男深水埗扒竊手機落網 53歲越南漢向盲人落手 警強烈譴責警拘2內地女文雀 7個月內涉13宗扒竊案盜5.1萬 明日粉嶺提堂兩內地扒竊男肆虐香港仔 警憑天眼拉人 揭5日犯5案盜逾$2萬財物兩內地男扒竊慣犯黃大仙落網 兩月內涉6案盜逾$2萬財物