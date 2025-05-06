土瓜灣賊鴛鴦遭警截　棄女伴驅車逃　警車追至九龍灣撞低被盜鐵騎

土瓜灣發生偷車案，一對男女疑在落山道一間電單車維修店舖外，偷取電單車及零件。警員接報到場時，有人疑棄下女伴，騎上偷來的電單車自行逃走，女伴當場被捕。警察衝鋒車追至九龍灣時，與被盜走的電單車相撞，電單車被撞跌並「派啤牌」至10多米外，男司機因沒有戴頭盔，頭部及全身多處受傷，當場被捕並由救護車送院。



被捕男司機全身多處受傷，由救護車送院。(陳永武攝)

周二（6日）凌晨3時21分，據報一輛電單車與一輛警察衝鋒車，在沐安街與承啟道十字路口發生碰撞，其中電單車被撞至衝前10多米、滑行至對面行車線始停下。電單車男司機全身多處受傷，幸仍清醒，由救護車送院治理。據悉，男電單車司機涉嫌偷車被捕；而其女同黨則在土瓜灣偷車現場被扣查。

車禍發生前約半小時，大約凌晨2時55分，警方接獲報案指，有一對可疑男女在土瓜灣落山道41號一工業大廈後巷位置，手持懷疑斧頭狀物體及電筒，形跡可疑。警員到場調查時，發現一對男女懷疑正在偷取電單車，隨即上前截查，但可疑男突然騎上電單車駛走，混亂間他額頭受傷；其女同伴則被拋棄，於現場被警方拘捕。

警車撞向電單車，男鐵騎士涉偷車被捕。(陳永武攝)

警車及電單車雙方展開追逐戰，其中電單車駛至九龍灣沐安街與承啟道交界時，一輛隸屬西九龍衝鋒隊的警察衝鋒車疑收掣不及，將電單車撞及。電單車頓時「派啤牌」般飛出10多米外，而警車車頭泵把亦受損。

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土瓜灣涉事現場為一間電單車維修店舖，門外擺放有多輛電單車，用帆布遮蓋住。經初步得悉，上述男女懷疑偷取電單車及零件，而涉事電單車亦為偷竊所得。因事出突然，事發時男司機並沒有戴上頭盔就開車逃走。

依據地圖顯示，由土瓜灣現場前往車禍現場，大約為1.5公里，駕車所需時間僅數分鐘。

偷車現場為一間電單車維修店，涉案女子被棄，當場被捕。(陳永武攝)

偷車現場為一間電單車維修店，涉案女子被棄，當場被捕。(陳永武攝)

偷車現場為一間電單車維修店，涉案女子被棄，當場被捕。(陳永武攝)