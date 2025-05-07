大埔公路奪命車禍｜教車師傅桃李滿門　遭Tesla撞斃　網民悼念

大埔公路昨晚（6日）發生致命車禍。一輛Tesla Model S電動車，沿大埔公路-沙田嶺段往九龍，期間疑失控越過對面線，猛撞一輛本田CB400 Super Four電單車，令62歲譚姓鐵騎士重創不治。據了解，死者為一名教車師傅，桃李滿門。悲劇發生後，社交平台的學車群組有人發文悼念譚師傅，不少人稱讚死者生前教學用心、有耐性，是一名好師傅，對事件感到非常突然，網民亦紛紛留下「RIP」，希望死者家屬能節哀順變。



社交平台的學車群組有人發文悼念譚師傅。

據知，死者居住於大埔區已逾40年。鄰居向記者透露，譚師傅獨居多年，四十多年前他與父母及妹妹一家四口同住，但其父母已過身，妹妹亦已搬離。鄰居又指，譚師傅平日習慣夜間外出，通常在下午回家吃飯，之後又會在清晨及深夜外出。

捱撞電單車頭擔斷裂，車轆飛脫，車鈴同樣損毀，全車儼如廢鐵。（陳永武攝）

昨晚上11時許，一輛Tesla Model S電動車，沿大埔公路-沙田嶺段往九龍，途經九龍水塘對開時懷疑天雨路滑，失控越過對面行車線，迎頭猛撞一輛本田CB400 Super Four電單車。電單車被撞到剷上行人路，62歲譚姓鐵騎士重創不治。警方接報到場調查，並拘捕25歲朱姓男司機，涉嫌「危險駕駛引致他人死亡」。

捱撞電單車頭擔斷裂，車轆飛脫，車鈴同樣損毀，全車儼如廢鐵，現場遺下頭盔。（陳永武攝）

涉事Tesla男司機通過酒精呼氣測試，在警車內接受調查。（陳永武攝）