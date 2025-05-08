兩曼谷回港男女行李藏$190萬大麻花被捕　1人報稱收取$2萬報酬

香港海關昨日（7日）在香港國際機場偵破一宗行李藏毒的販毒案件。人員在替兩名從泰國曼谷飛抵本港、報稱為朋友關係的本地男女旅客清關時，在他們的寄艙行李箱內檢獲190萬元懷疑大麻花。兩人已共同被控一項販運危險藥物罪，案件明日（9日）在西九龍裁判法院提堂。據了解，被捕男子報稱收了2萬元報酬，將行李帶入境。



兩名被捕人分別66歲男子，報稱為建築工人，以及40歲女子，報稱無業。(林振華攝)

兩名被捕人分別66歲男子，報稱為建築工人，以及40歲女子，報稱無業。海關清關時，發現他們的寄艙行李箱放有日常生活用品及零食，經進一步檢查後，在行李內檢獲17包、共重約9公斤的懷疑大麻花，2人隨即被捕。

海關毒品調查科機場調查課調查主任梁錦榮表示，海關透過精確風險管理，識別高風險旅客，並用X光檢查技術發現異常，結合深入開箱技巧及檢查，揭發販毒集團利用航空旅客運毒手法，從源頭堵截。

海關會繼續根據情報分析，加強打擊販運毒品活動，同時呼籲市民提高警覺，切勿貪圖金錢利益而參與販毒活動，不要接受任何人士聘請或委託運送受管制物品進出香港，亦切勿於未確定物品屬性的情況下，貿然協助他人運送。

海關會繼續根據風險管理的原則，重點揀選來自高風險地區的旅客作清關檢查，確保有效打擊跨境販毒活動。

根據《危險藥物條例》，販運危險藥物屬嚴重罪行，一經定罪，最高可被判罰款500萬元及終身監禁。

市民可致電海關24小時熱線182 8080，或透過舉報罪案專用電郵帳戶（crimereport@customs.gov.hk）或網上表格（eform.cefs.gov.hk/form/ced002）舉報懷疑販毒活動。